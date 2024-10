Wayanad By Polls 2024: कांग्रेस महासचिव और गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने बुधवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भर दिया है. इसी के साथ प्रियंका गांधी का ऑफिशियली चुनावी डेब्यू हो गया है. पहली बार चुनाव में उतर रहीं प्रियंका ने नामांकन भरने से पहले वायनाड में जोरदार रोड शो किया है, जिसमें उनके भाई और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi), उनकी मां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) समेत कई अन्य सीनियर कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे. राहुल गांधी ने इस मौके पर वायनाड की जनता से वादा किया कि उनकी बहन इस संसदीय सीट की शक्तिशाली आवाज बनेंगी.

राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट

वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफा देने से खाली हुई है, जो लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट के साथ ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर भी जीते हैं. परिणाम आने के बाद उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा देकर अपनी मां सोनिया गांधी की पारंपरिक रायबरेली सीट को अपने पास रखा था. राहुल के इस्तीफे के चलते ही वायनाड सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी की जीत तय मानी जा रही है. दरअसल यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है. राहुल गांधी साल 2019 में भी इस सीट पर चुनाव जीते थे, जबकि उत्तर प्रदेश में अपनी पारंपरिक सीट अमेठी पर वह चुनाव हार गए थे.

कल ही वायनाड पहुंच गई थीं प्रियंका

प्रियंका गांधी अपना नामांकन भरने के लिए मंगलवार (22 अक्टूबर) को ही वायनाड पहुंच गई थीं. उनके साथ सोनिया गांधी भी थीं. इसी दौरान नामांकन से पहले रोड शो निकालने की रणनीति बनाई गई थी. प्रियंका के रोड शो में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, उससे उन्हें जनता के बीच जोरदार समर्थन मिलना तय दिख रहा है. इस सीट पर प्रियंका का सामना भाजपा की नव्या हरिदास और CPI के सीनियर लीडर सत्यन मोकेरी से होगा. वायनाड में 13 नवंबर को वोट डाली जाएंगी, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.

Congress General Secretary Smt. @priyankagandhi ji filed her nomination to the Wayanad Parliamentary bye-election in Kalpetta.



Also in attendance were Congress President Shri @kharge, Congress Parliamentary Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji and Leader of Opposition Shri… pic.twitter.com/kmMYXxA73j