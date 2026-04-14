नोएडा में क्या सैलरी बढ़ाने की मांग करने वाले कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ हाईजैक?

नोएडा के गारमेंट श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वे 13,000 रुपये से बढ़ाकर 18-20 हजार रुपये करने की मांग कर रहे हैं और हरियाणा की न्यूनतम मजदूरी का हवाला दे रहे हैं. शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच हिंसा की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है, जिससे बाहरी हस्तक्षेप की आशंका जताई जा रही है.

उत्तर प्रदेश के नोएडा में कई कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर सड़कों पर हैं. इसको लेकर हिंसक प्रदर्शन भी देखा जा रहा है. गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी 13 हजार से बढ़ाकर 18-20 हजार रुपये की जाए. प्रदर्शन कर रहे कई कर्मचारी हरियाणा में बढ़े वेतन का हवाला दे रहे हैं. दरअसल हरियाणा में CM नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अब 15,220 रुपए प्रतिमाह होगी.

अपराध ने बिगाड़ी थी यूपी के उद्योगीकरण की कहानी

लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश में सैलरी बढ़ोतरी और उस जैसी व्यवस्था करना कितना सहज है. हरियाणा से यूपी की तुलना करने में अन्य परिस्थितियों को भी देखना होगा. सबसे पहले तो यही कि यूपी की तुलना में हरियाणा में आबादी का दबाव कम है, पहले से औद्योगिक गतिविधियां हैं, यूपी की अपेक्षा एक स्थापित राज्य है. वहीं यूपी में उद्योगीकरण की गति पहले से नहीं थी. यूपी में पहले अपराध की वजह से उद्योगों में कमी देखी जाती रही. उद्योग को सपोर्ट करने वाले सिस्टम में लाचारी थी, जिससे सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती थी ऐसे में रोजगार भी उतना नहीं था.

अन्य शहरों से तुलना कितनी ठीक?

अब अगर तुलना की ही बात है तो ये भी देखना होगा कि मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, गुड़गांव, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में कई कंपनियां हैं जिससे रोगजार अधिक पैदा हुई और इन शहरों में मजदूरी भी ज्यादा है. क्या ऐसी तस्वीर यूपी में थी? अगर बीता समय जवाब 'नहीं' में दे रहा है तो फिर मजदूरी अधिक कैसे हो सकती थी? इसे ऐसे समझें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिलिकॉन वैली में किसी भी अन्य देश के मुकाबले मजदूरी दर और सैलरी अधिक है, उसकी तुलना बाकी के देशों और उनके शहरों से कैसे हो सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि सिलिकॉन वैली में उद्योग अधिक हैं, वहां स्थापित कारोबार है जिससे सैलरी भी अधिक है.

रही बात गुड़गांव की तो गुड़गांव टेक हब है और नोएडा में भी टेक की सैलरी गुड़गांव से मैच करती है. लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी होजरी उद्योग से जुड़े हैं जो पिछले साल बांग्लादेश संकट के बाद से खड़ा ही हो रहा था.

योगी सरकार ने लागू किए सख्त नियम

हालांकि सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर योगी सरकार ने सख्त नियम भी लागू किए हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए सख्त नए नियम लागू किए हैं. जिसमें अकुशल मजदूरों की मासिक मजदूरी 10,566 रुपये, अर्द्ध-कुशल की 11,740 रुपये और कुशल श्रमिकों की 12,679 रुपये की गई है. इससे प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को बढ़ी सैलरी का लाभ मिलेगा.

सुनियोजित हिंसा?

अब हिंसा पर आते हैं, बात कर्मचारियों की मांग तक ठीक थी लेकिन इसमें हिंसा का क्या ही स्थान था? पुलिस और पब्लिक की गाड़ियों को तोड़ा जाना, महिलाओं के साथ अभद्रता, बच्चों की स्कूल बसों को निशाना बनाया गया...इन सबसे एक साजिश की बू आती है. सूत्रों से पता चला है कि इनके पीछे अर्बन नक्सल हैं. हिंसा की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी. यूपी एटीएस ने भी कुछ दिन पहले ही चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. जिनकी प्लानिंग भारत में आगजनी और दहशत फैलाने की थी. इन आतंकियों से अगर इस हिंसा के तार जुड़ते हैं तो कोई हैरानी नहीं

फिलहाल आखिर कौन सा कर्मचारी जो अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहा हो, वो हिंसा, बच्चों, महिलाओं को निशाना बनाएगा? कर्मचारियों का प्रदर्शन तो पिछले चार दिनों से चल रहा था ना तो फिर अचानक आक्रामक हिंसा कैसे शुरू हो गई? कर्मचारियों के प्रदर्शन पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर श्रमिको से बातचीत करने के लिए कहा था. लेकिन उनके हस्तक्षेप के बाद भी हिंसा क्यों हुई? गाड़ियों में आग लगाने के तरीकों से साफ पता चलता है कि हिंसा करने वाले लोग प्रशिक्षित थे. सीएम योगी आदित्यनाथ के आगाह करने के बाद क्या हिंसा करने वाली देश विरोधी ताकतें जल्दबाजी में थीं? क्या उन्हें डर था कि उनका प्लान फेल हो उससे पहले ही हिंसा, आगजनी, मारपीट से कर्मचारियों का प्रदर्शन हाईजैक कर लिया जाए?

सवाल गंभीर है क्योंकि कोई भी कर्मचारी हिंसा से अपनी बात नहीं रखेगा क्योंकि इससे उसकी मांगे कमजोर होंगी लेकिन साफ है कि इस प्रदर्शन को देश विरोधी ताकतों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है.

(ये विचार लेखक डॉ. विनम्र सेन सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर निरंतर लेखन करते हैं.डीएनए हिंदी उनके विचार को यहां केवल मंच दे रहा है.)