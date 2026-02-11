अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा या साजिश? NCP-SCP नेता रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल

NCP-SCP नेता रोहित पवार ने मंगलवार, 10 फरवरी को आरोप लगाया कि बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत किसी साज़िश का हिस्सा हो सकती है. पवार ने यह भी कहा कि, 'हमें नहीं लगता कि यह सिर्फ़ एक एक्सीडेंट था. मामले में कुछ गड़बड़ जरूर हुई है.'

बात बीते दिनों की है. बारामती में विमान हादसा हुआ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हुई. घटना ने सारे देश को स्तब्ध किया था जिसके बाद प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हुई. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस घटना पर शोक जताया और घटना को एक हादसा नहीं बल्कि साजिश बताया. ममता ने ऐसी तमाम बातें की जिसे भाजपा ने एक बड़े मुद्दे की तरह पेश किया और उनकी तीखी आलोचना की. अब जबकि घटना को हुए ठीक ठाक वक़्त गुजर गया है एक बार फिर अजित पवार की मौत सुर्ख़ियों में है. NCP-SCP नेता रोहित पवार ने मंगलवार, 10 फरवरी को आरोप लगाया कि बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत किसी साज़िश का हिस्सा हो सकती है. पवार ने आरोप लगाया, 'हमें नहीं लगता कि यह सिर्फ़ एक एक्सीडेंट था. मामले में कुछ गड़बड़ जरूर हुई है.'

ध्यान रहे कि पवार ने अपने भाषण के दौरान पार्टी की जांच के मुताबिक घटनाओं का क्रम समझाने के लिए एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया.अपने भाषण में, उन्होंने सवाल उठाए कि अजित पवार असल में क्रैश से एक शाम पहले मुंबई से पुणे सड़क के रास्ते जाने वाले थे.

उन्होंने आगे कहा कि उनका काफिला तैयार था - यह बात अजित पवार के ऑफिशियल घर देवगिरी बंगले पर लगे CCTV फुटेज से वेरिफाई की जा सकती है. 'हालांकि, ईस्ट विदर्भ का एक नेता एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से जुड़ी फाइल लेकर आया, जिससे मीटिंग में देरी हुई.'

Mumbai, Maharashtra: NCP-SCP leader Rohit Pawar says, "Ajit Pawar's plane crash could be a part of the conspiracy. We also investigated some things about Ajit Pawar's accident. A book states that if you want to kill a person, the easiest way is to kill that person's driver. The… pic.twitter.com/qf3jwEUwSE — ANI (@ANI) February 10, 2026

उन्होंने बताया कि अगली सुबह के लिए रात में ही एयरक्राफ्ट की बुकिंग हो गई थी. रोहित ने बताया, 'अजित दादा को सुबह 7 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन प्लेन सुबह 8.10 बजे ही निकल पाया.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने कैप्टन सुमित कपूर के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए, जो 28 जनवरी को घटना वाले दिन एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे. उन्होंने कहा कि पहले शराब पीने की वजह से उन्हें तीन साल के लिए सस्पेंड किया गया था. इसके अलावा, उन्होंने यह भी पूछा, 'कपूर ने मुश्किल रनवे 11 की मांग क्यों की, और विजिबिलिटी की दिक्कतों के बावजूद उन्होंने लैंड करने की कोशिश क्यों की?'

एक किताब का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'एक किताब में लिखा है कि अगर आप किसी इंसान को मारना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसके ड्राइवर को मार दें.'

इसके अलावा, पवार ने यह भी कहा कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के पास इस घटना की जांच करने का पूरा अधिकार नहीं होगा और उन्होंने नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ब्यूरो ऑफ़ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी, UK-बेस्ड एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (AAIB) के साथ-साथ भारतीय एजेंसियों सहित कई एक्सपर्ट एजेंसियों से पूरी जांच की मांग की.

एयरक्राफ्ट को लेकर उठाए कई गंभीर सवाल

रोहित पवार ने पूछा कि क्या आखिरी पलों से पहले एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद किया गया था. रोहित पवार के मुताबिक, असली पायलट, साहिल मदान और यश, ट्रैफिक की वजह से देर से आए. उन्होंने पूछा, 'तो फिर सुमित कपूर और शांभवी पाठक एयरपोर्ट कैसे पहुंचे? क्या वे पास में ही रहते थे?'

आखिरी बातचीत में एक दूसरे से क्या बोले पायलट ?

PPT स्लाइड्स में से एक में, पवार ने क्रैश से पहले कॉकपिट के अंदर के आखिरी पलों के बारे में अपनी राय दी. उन्होंने दावा किया कि रात 8:44:13 बजे, को-पायलट, शांभवी पाठक को 'ओह शिट, ओह शिट' कहते हुए सुना गया, जिसके बाद प्लेन कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया. हालांकि, उन्होंने बताया कि कपूर क्रैश से पहले आखिरी तीन से चार मिनट तक चुप रहीं, इसे 'अजीब' बताया. उन्होंने पूछा, 'ज़्यादातर समय चुप रहना, यहां तक ​​कि मौत का सामना करते हुए भी, आखिरी कुछ मिनटों तक चुप रहना... इसका क्या मतलब है?'

अपनी प्रजेंटेशन में रोहित पवार ने आगे यह भी खा कि, 'VSR कंपनी के एयरक्राफ्ट से जुड़े 2023 के क्रैश की फाइनल जांच रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी गई है. अभी भी, VSR कंपनी के प्लेन का इस्तेमाल बड़े नेता करते हैं.' उन्होंने सवाल किया कि कंपनी का ऑपरेट करने का लाइसेंस कभी कैंसल क्यों नहीं किया गया.