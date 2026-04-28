इंसानियत का खाता बंद, शट अप से लेकर कंकाल को कांधे पर रख बैंक पहुंचते बुजुर्ग! 

Social Injustice: पिछले कुछ घंटों से वायरल दो वीडियो इंसानियत के मुंह पर तमाचा महसूस हो रहे हैं. पहला वीडियो उत्तर प्रदेश के हरदोई इलाके का है और दूसरा वीडियो ओड़ीसा के के ओंनझार जिले का है. ये दोनों ही वीडियो हमारे समाज के दबे-छिपे नासूर को समाने ला रहे हैं.

Hardoi School Principal And Odisha Keonjhar Viral Video: पिछले कुछ घंटों से वायरल दो वीडियो इंसानियत के मुंह पर तमाचा महसूस हो रहे हैं. पहला वीडियो उत्तर प्रदेश के हरदोई इलाके का है. जहां गरीब अभिभावकों को प्रिंसिपल चिल्लाकर, शट अप, गेट लॉस्ट कह रही है. तो दूसरा वीडियो ओड़ीसा के के ओंनझार जिले का है. जहां जीतू मुंडा नामक व्यक्ति अपनी बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर तीन किलोमीटर तक चलकर बैंक पहुंचा क्योंकि बैंक कर्मचारियों ने कहा था, जिसका खाता है, उसे लेकर आओ.

ये दोनों ही वाक्ये हमारे समाज के दबे-छिपे नासूर को समाने ला रहे हैं. गरीबी एक अभिषाप है. मानो गरीब हैं तो इज्जत से जीवन जीने के हक को लोकतंत्र होने के बावजूद कोई भी कहीं भी छीन सकता है.

महंगी किताबों का बोझ और गरीब परिवारों की मजबूरी

पहले मामले में प्रिंसिपल, खासी पढ़ी लिखी महिला हैं. वे चाइल्ड साइकलॉजी , आम इंसान से बेहतर समझती होंगी. इसके बावजूद बच्चों के अभिभावकों को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रही थीं. क्योंकि वे स्कूल से मंहगी किताबें खरीदने में असमर्थ थे और ये पहला वाक्या नहीं है. स्कूलों में किताबों, फीस आदि को लेकर अकसर ही गरीब छात्रों और उनके अभिभावकों को नीचा दिखाया जाता है. इस अपमान की जगह अभिभावकों से बंद कमरे में बैठकर भी बात की जा सकती थी, प्रशासनिक रूप से भी स्कूलों को अधिक दाम पर किताबें बेचने का हक नहीं.

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बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था, कंकाल लेकर बैंक पहुंचा शख्स

दूसरा वाक्या भी गरीबी से ही जुड़ा है. ओड़ीसा में जिस क्षेत्र से जीतू मुंडा आते हैं, वहां गरीबी भी है, अशिक्षा भी. वे बार-बार बैंक के चक्कर लगा रहे थे कि वे अपनी मृत बहन के एकमात्र जीवित रिश्तेदार हैं लेकिन उनके पास बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था. आखिरकार परेशान जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र खोदकर उनका कंकाल निकालते हैं. 3 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, उन्हें रास्ते में कोई नहीं रोकता, ना मदद करता है. बैंक पहुंचने के बाद घबराए बैंक कर्मी पुलिस बुलाते हैं.

असंवेदनशील हो चुके हैं हम?

गौर कीजिए कितने असंवेदनशील हो चुके हैं हम सभी. यह दोनों वायर वीडियो दरअसल हमारे समाज का एक्सरे हैं. यह एक्सरे हैं हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जो बताते हैं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक , सभी के लिए हमने करुणा विहीन समाज बना लिया है. यूं शिक्षित भारत और गांव-गांव में बैंकिंग व्यवस्था और डिजिटल इंडिया जैसे मुहावरे हमें रोज सुनाए और रटाएं जाते हैं लेकिन वास्तविक धरातल पर सब शून्य ही नजर आता है. यूं भी यह कड़वी कहानी इन दो वायरल वीडियो की नहीं है, रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है. कहीं गर्भवती महिला को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं लाश की टांगाटोली हो रही है. या कहीं नदियों और बरसाती नालों को बच्चे रस्सी के सहारे पार करके स्कूल जा रहे हैं लेकिन इन घटनाओं के वायरल हुए फोटो-वीडियो को देखकर हम पल दो पल का अफसोस जताते हैं, फिर वहीं शून्य. ना प्रशासन जागता है ना ही सामाजिक दायित्व.

'डिजिटल इंडिया’ बनाम जमीनी हकीकत

ओड़िसा के जीतू मुंडा अपनी बहन का कंकाल लेकर तीन किलोमीटर नहीं चले हैं. यह तीन किलोमीटर का करुणा विहीन रास्ता बता रहा है कि हम डिजिटल युग में पहुंच चुके हैं, गांवों में मोबाइल पहुंच गया है, लेकिन इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं. अभी भी वक्त है, तेजी से भागती दुनिया में थोड़ा रुककर सोचने का, संभलने का अन्यथा समाजिक बैंक में इंसानियत का खाता बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा.

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