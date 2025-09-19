Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

कलछी पड़ गई छोटी तो दाल में चला दी JCB, सैकड़ों लोगों को परोसी, वीडियो सामने आया तो लोग बोले- छी-छी

Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या पर करें तुलसी से जुड़े ये खास उपाय, खुलेंगे सुख-समृद्धि के मार्ग

Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज

हिंसक प्रदर्शनों के बीच कहां थे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली? अब सामने आया सच

PM Kisan Yojna: इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त, जानिए क्या है वजह

CBI-ED के लिए नई आफत! नीरव मोदी ने एक बार फिर फेंका पासा, भारत में प्रत्यर्पण की कोशिशें हो सकती हैं नाकाम

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO

KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

कलछी पड़ गई छोटी तो दाल में चला दी JCB, सैकड़ों लोगों को परोसी, वीडियो सामने आया तो लोग बोले- छी-छी

कलछी पड़ गई छोटी तो दाल में चला दी JCB, सैकड़ों लोगों को परोसी, वीडियो सामने आया तो लोग बोले- छी-छी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज

Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज

PM Kisan Yojna: इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त, जानिए क्या है वजह

इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त, जानिए क्या है वजह

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

Homeभारत

भारत

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार `विकिसित यूपी 2047` विजन के तहत ओबीसी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है. इस योजना का आधार ग्रामीण युवाओं, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी (52% से अधिक आबादी वाले OBC) समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के अवसर उपलब्ध कराना भी है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 19, 2025, 12:27 PM IST

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

Viksit UP-2047: OBC Welfare Schemes in UP

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Viksit UP-2047: OBC Welfare Schemes in UP:  उत्तर प्रदेश में योगी सरकार `विकिसित यूपी 2047` विजन के तहत ओबीसी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है. बता दें कि  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक ‘विकसित यूपी’ के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है. इस योजना का आधार ग्रामीण युवाओं, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी (52% से अधिक आबादी वाले OBC) समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के अवसर उपलब्ध कराना है.

इसके अलावा ओबीसी वर्ग को मुख्यधारा में लाना ही इस विजन की बुनियाद है. उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ओबीसी वर्ग का हिस्सा 52% से अधिक है, इसलिए उनके सशक्तिकरण के बिना विकसित यूपी का सपना अधूरा ही रहेगा.

क्या है यूपी सरकार का मेगा प्लान? 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज
Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज
PM Kisan Yojna: इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त, जानिए क्या है वजह
इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त, जानिए क्या है वजह
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE