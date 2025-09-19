Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद
Viksit UP-2047: OBC Welfare Schemes in UP: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार `विकिसित यूपी 2047` विजन के तहत ओबीसी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक ‘विकसित यूपी’ के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है. इस योजना का आधार ग्रामीण युवाओं, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी (52% से अधिक आबादी वाले OBC) समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के अवसर उपलब्ध कराना है.
इसके अलावा ओबीसी वर्ग को मुख्यधारा में लाना ही इस विजन की बुनियाद है. उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ओबीसी वर्ग का हिस्सा 52% से अधिक है, इसलिए उनके सशक्तिकरण के बिना विकसित यूपी का सपना अधूरा ही रहेगा.