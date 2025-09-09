Add DNA as a Preferred Source
भारत

उपराष्ट्रपति चुनाव लाइव अपडेट: कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी? सुबह 10 बजे से मतदान होगा शुरू

भारत को एक नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है क्योंकि इस पद के लिए मंगलवार यानी आज 9 सितंबर को संसद में मतदान होना है. उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों, जिन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है, द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर किया जाएगा.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 09, 2025, 08:46 AM IST

भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर की रात तक हो जाएगा और शीर्ष पद के लिए दो प्रमुख दावेदार आज आमने-सामने होंगे. सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल और तमिलनाडु के अनुभवी भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को नामित किया है. दूसरी ओर, विपक्षी भारतीय दल ने तेलंगाना से सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को आगे किया है, जो अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं.  यह चुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, जिससे संसद के कामकाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पहला वोट डालेंगे.

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मंगलवार, 9 सितंबर को हो रहा है, जिसके लिए मतदान सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नई दिल्ली स्थित नए संसद भवन में होगा. मुकाबला एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. मतगणना एक घंटे बाद शाम 6 बजे शुरू होगी.

उपराष्ट्रपति का चुनाव के मतदान की एक विशेषता है जो इसे प्रस्तावों और विधेयकों से भिन्न बनाती है, वह यह है कि इन चुनावों में पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकतीं, जिससे पार्टी लाइन के पार क्रॉस-वोटिंग की गुंजाइश बन जाती है. इसके बावजूद, कल के मतदान में कोई बड़ा बदलाव अपेक्षित नहीं है, क्योंकि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ आसान जीत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है.

कुल कितने मतदाता हैं?
राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं, तथा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है. इस प्रकार संसद की कुल सदस्य संख्या 788 हो जाती है. आम तौर पर, यह निर्वाचक मंडल का गठन करता है, लेकिन 2025 के उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए, निर्वाचक मंडल की संख्या 781 है, क्योंकि राज्यसभा में 6 सीटें और लोकसभा में 1 सीट रिक्त है.

चुनाव जीतने के लिए, एक उम्मीदवार को कम से कम 391 वोट हासिल करने होंगे. अकेले भाजपा के पास 340 वोट (सांसद) हैं, लेकिन उसके गठबंधन के पास 425 वोट (सांसद) हैं, जो राधाकृष्णन की जीत के लिए पर्याप्त हैं.
 इनमें से प्रत्येक गठबंधन से जुड़े दलों के अलावा, वाईएसआरसीपी, बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियां भी हैं जो इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं हैं.

गुटनिरपेक्ष पार्टियां कैसे खेल रही हैं?
इनमें से, वाईएसआरसीपी ने भाजपा के राधाकृष्णन का साथ दिया है. 11 सांसदों के साथ एनडीए के विधायकों की संख्या बढ़कर 436 हो गई है.  नवीन पटनायक की बीजद, जिसे पिछले साल ओडिशा विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है. पिछली बार, पार्टी ने एनडीए के जगदीप धनखड़ का साथ दिया था , जिन्हें 2022 में 528 वोट मिले थे.

बीजद की तरह, बीआरएस भी मतदान से दूर रह सकती है, क्योंकि तेलंगाना स्थित यह पार्टी इस समय आंतरिक कलह से जूझ रही है, जिसमें के. चंद्रशेखर की बेटी के. कविता को पार्टी से बाहर कर दिया गया है.

इनके अलावा, निर्दलीय सांसद, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और ZPM ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है. इसके अलावा, उनके वोट का चुनाव भाजपा उम्मीदवार की जीत के अंतर को ही प्रभावित करेगा.

जैसा कि मंच तैयार है, एनडीए को चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है, लेकिन विपक्षी रेड्डी को उम्मीद है कि राधाकृष्णन को हराने के लिए जादुई क्रॉस-वोटिंग हो जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

