Jagdeep Dhankhar On Supreme Court: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को जमकर खरी-खरी सुनाई है. उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप देश के राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं. राष्ट्रपति बेहद ऊंचा पद है और वह संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेता है. उपराष्ट्रपति ने यह नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के कई दिन बाद जताई है, जिसमें टॉप कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए सदन से पारित बिलों पर फैसला लेने के लिए डेडलाइन तय की है. इसे लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने न्यायपालिका के खिलाफ बेहद कड़ा रुख दिखाया है. धनखड़ ने कहा कि हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं हो सकती, जिसमें कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकती है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142 of the Constitution) को लेकर भी निशाना साधा, जो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पॉवर्स देता है. उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 न्यायपालिका के लिए लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ चौबीसों घंटे उपलब्ध परमाणु मिसाइल बन गया है.' उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहां भारी मात्रा में मिली नकदी के मामले में की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर सवाल करते हुए तंज कसा कि संविधान में व्यवस्था नहीं होने के बावजूद जजों के लिए अलग ही सिस्टम काम कर रहा है.

आइए आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से क्या-क्या कहा है-

1. 'सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं जज'

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 बिलों को लेकर एक फैसला दिया है, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर राज्यपालों तक के लिए विधानसभाओं से पारित बिलों पर फैसला लेने के लिए 1 महीने की डेडलाइन तय की गई है. इसे लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेहद नाराज हैं. उपराष्ट्रपति गुरुवार को राज्य सभा इंटर्न्स के छठे बैच को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा,'भारत का राष्ट्रपति बेहद ऊंचा पद है, जो संविधान की सुरक्षा, संरक्षण व बचाव की शपथ लेता है. हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हैं. हम किस दिशा में जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें अति संवेदनशील होना पड़ेगा. यह रिव्यू दाखिल करने या नहीं करने की बात नहीं है. हमने इस दिन के लिए कभी लोकतंत्र का मोलभाव नहीं किया था.' धनखड़ ने कहा,'राष्ट्रपति को कहा जा रहा है कि वह तय समय में फैसला ले, वरना वो कानून बन जाएगा. हमारे पास ऐसे जज हैं, जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद की तरह व्यवहार करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता.' धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को मिली स्पेशल पॉवर्स के प्रावधानों पर बोलते हुए कहा, 'हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर? आपके पास संविधान में अनुच्छेद 145(3) के तहत केवल संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है. उसके लिए भी 5 या उससे ज्यादा जज होने चाहिए. अनुच्छेद 142 की बात करें तो यह लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध रहने वाली परमाणु मिसाइल जैसा बन गया है.'

