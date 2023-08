Vice President Election 2022: 'सपने में भी नहीं सोचा था उपराष्ट्रपति बनूंगा', नामांकन के बाद बोले जगदीप धनखड़

डीएनए हिंदी: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिला किया. इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे.

नामांकन करने के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी नेतृत्व के प्रति आभारी हूं कि एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को उन्हों यह एतिहासिक मौका दिया. मैं हमेशा देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा' उन्होंने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे सामान्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ऐसा मौका मिलेगा.'

