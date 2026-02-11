Vande Matram: सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजेगा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्', सरकार ने जारी किया आदेश

Vande Mataram New Rules: केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार, अब सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम्' के छह छंदों का 3.10 मिनट का गायन अनिवार्य होगा.

Vande Mataram New Guidelines: भारत सरकार ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को वह सम्मानजनक स्थान देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जो अब तक केवल राष्ट्रगान 'जन गण मन' के पास था. गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी 10 पन्नों के नए आदेश के बाद अब सार्वजनिक आयोजनों में 'वंदे मातरम्' का गायन और वादन अनिवार्य कर दिया गया है.

3.10 मिनट का होगा संस्करण

नए नियमों की सबसे खास बात यह है कि अब केवल गीत की शुरुआती पंक्तियां नहीं, बल्कि इसके छह छंदों (Stanzas) वाला विस्तारित संस्करण बजाया जाएगा. इसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है. इस आदेश की प्रतियां सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को भेज दी गई हैं.

कब और कहां बजाना होगा अनिवार्य?

मंत्रालय के निर्देशानुसार, निम्नलिखित अवसरों पर 'वंदे मातरम्' बजाना अनिवार्य होगा.

तिरंगा फहराने के समय.

राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल के किसी कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान के दौरान.

राष्ट्रपति के 'राष्ट्र के नाम संबोधन' से ठीक पहले और समापन के बाद.

यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों होने हैं, तो पहले 'वंदे मातरम्' होगा और उसके बाद 'जन गण मन'.

सावधान की मुद्रा और सम्मान के नियम

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब भी 'वंदे मातरम्' का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाएगा, वहां उपस्थित सभी लोगों को 'सावधान' की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा. यह नियम गीत के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए लागू किया गया है.

कहां-कहां छूट दी गई है?

प्रोटोकॉल में कुछ व्यवहारिक रियायतें भी दी गई हैं. यदि 'वंदे मातरम्' किसी न्यूज रील, डॉक्यूमेंट्री या फिल्म का हिस्सा है, तो दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सार्वजनिक स्थानों (जैसे सिनेमा हॉल) में अफरा-तफरी या अव्यवस्था न फैले.

पहली बार बना आधिकारिक प्रोटोकॉल

अब तक राष्ट्रगान 'जन गण मन' के लिए 52 सेकंड का समय और धुन के कड़े नियम थे, लेकिन 'वंदे मातरम्' को लेकर कोई स्पष्ट लिखित प्रोटोकॉल नहीं था. यह पहली बार है जब सरकार ने राष्ट्रीय गीत के लिए गायन की अवधि, छंदों की संख्या और खड़े होने के नियमों को आधिकारिक रूप से संहिताबद्धकिया है.



