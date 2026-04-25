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अब घूमना होगा और भी आसान, जम्मू-कश्मीर से श्रीनगर तक सीधा दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जानें रूट और किराया

Jammu–Srinagar Vande Bharat Express: 30 अप्रैल 2026 जम्मू–श्रीनगर के बीच सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है. फिलहाल यह ट्रेन श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है, अब इसे 30 अप्रैल से जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा.  

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Abhay Sharma

Updated : Apr 25, 2026, 06:40 PM IST

अब घूमना होगा और भी आसान, जम्मू-कश्मीर से श्रीनगर तक सीधा दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जानें रूट और किराया

Jammu–Srinagar Vande Bharat Express

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Jammu–Srinagar Vande Bharat Express: 30 अप्रैल 2026 जम्मू–श्रीनगर के बीच सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है. इससे दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय घटकर 5 घंटे से भी कम हो जाएगा. वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार के साथ अब यात्रियों को बिना किसी बदलाव के सीधे जम्मू से कश्मीर घाटी तक यात्रा करने की सुविधा मिलेगी. पहले इसी यात्रा के लिए बदलना पड़ता था. इसके अलावा भारतीय रेलवे ने जम्मू-श्रीनगर रेल मार्ग के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई 'वंदे भारत' ट्रेन शुरू की है. ताकि बेहद ठंडे मौसम में भी संचालन सुचारू रहे.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने X पर इसकी जानकारी दी है,  बता दें कि फिलहाल यह ट्रेन श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है, अब इसे 30 अप्रैल से जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा.  

जम्मू- तवी, श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने  घोषणा की है कि जम्मू- कश्मीर में श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 अप्रैल से जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा, इसमें कोचों की संख्या पहले के 8 कोचों से बढ़ाकर 20 होगी, इससे ट्रेन की क्षमता भी बढ़ेगी.

जम्मू से श्रीनगर के बीच यह ट्रेन करीब 2 घंटे 58 मिनट में सफर पूरा करती है. जम्मू तवी तक वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार और कोच 8 से बढ़ाकर 20 करने से यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा. इसके अलावा किराए की अगर बात करें तो जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का न्यूनतम किराया ₹665 है, जो चेयर कार (CC) क्लास के लिए है.   

मिलेगा बड़ा फायदा

इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब ट्रेन में कोच बढ़ने से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे,  इससे वेटिंग लिस्ट कम होगी और पीक सीजन में भीड़ का दबाव घटेगा. इसके अलावा जम्मू शहर के यात्रियों को राहत मिलेगी. क्योंकि पहले यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए कटरा जाना पड़ता था. अब ट्रेन सीधे जम्मू तवी से मिलेगी और इससे समय और यात्रा दोनों की बचत होगी. 
 

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