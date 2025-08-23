Add DNA as a Preferred Source
विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

Zodiac Sign: 3 ग्रहों का महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

Chamoli Cloudburst: उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में फटा बादल, आधी रात मची तबाही, Army बनी संकटमोचक

Medical Students और डॉक्टरों की Mental Health का ख्याल रखेंगे डॉक्टर, FAIMA की नई हेल्पलाइन देगी मानसिक सहारा

टीवी सीरियल और ओटीटी में काम दिलाने वाले फर्जी रैकेट का भंडाफोड़, 'बंटी और बबली' जैसे 2 ठग गिरफ्तार 

Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

Cholesterol Remedy: नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन 

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गढ़चिरौली पुलिस का एक्शन

Chamoli Cloudburst: उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में फटा बादल, आधी रात मची तबाही, Army बनी संकटमोचक

Chamoli Cloudburst Update: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है, उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में बादल फटने की खबर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना से हड़कंप मच गया

Abhay Sharma

Updated : Aug 23, 2025, 01:44 PM IST

Chamoli Cloudburst: उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में फटा बादल, आधी रात मची तबाही, Army बनी संकटमोचक

Chamoli Cloudburst Update

Chamoli Cloudburst News: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है, उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में बादल फटने की खबर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना से हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्र में घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है और एक युवती के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है क 22-23 अगस्त की मध्य रात्रि (करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच) उत्तराखंड के चमोली जिले में रुद्रप्रयाग से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित थराली में बादल फटने की घटना सामने आई है. 

सीएम धामी ने जताया दुख

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्स पर पोस्ट किया, "कल देर रात चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की दुखद सूचना मिली, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं और राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं. इस संबंध में, मैं स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा हूं. मैं ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं.

मलबे में दबे घर, दुकान और वाहन 

थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई और इससे भारी तबाही मची. बताया जा रहा है कि इस आपदा से थराली बाजार, तहसील परिसर, कोटदीप, राड़ीबगड़, चेपडो और सागवाड़ा गांव जैसे क्षेत्रों में भारी मात्रा में मलबा और पानी बहकर आया और इसकी वजह से कई घर, दुकानें और वाहन मलबे में दब गए. 

सेना बनी संकटमोचक 

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना, ITBP, NDRF और SDRF की टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया और कठिन मौसम और भौगोलिक बाधाओं के बावजूद, लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है.  

