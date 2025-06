Rudraprayag Bus Accident News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार सुबह हुए भीषण हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दो बच्चों और दो महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए हैं. हादसा उस समय हुआ, जब रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर इलाके में एक टेंपो ट्रैवलर अचानक अलकनंदा नदी में जा गिरी. भारी बारिश के कारण उफान पर चल रही अलकनंदा नदी में टेंपो ट्रैवलर पूरी तरह डूब गई. सूचना मिलते ही पहुंची उत्तराखंड पुलिस ने SDRF टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें 7 लोगों को बचाया गया है, जबकि एक शव मिला है. 10 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

तीन लोग छिटककर गिर गए थे बाहर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदरीनाथ नेशनल हाइवे-58 पर हुए हादसे का शिकार टेंपो ट्रैवलर रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाकों में जा रही थी. इसमें 18 लोग सवार थे, जो ऊपरी इलाकों के रहने वाले हैं. घोलतीर इलाके में टेंपो ट्रैवलर के ड्राइवर ने अचानक कंट्रोल खो दिया, जिससे वाहन सीधा उफनती हुई अलकनंदा नदी में जा गिरा. वाहन के खाई में लुढ़कने के दौरान तीन लोग उसमें से छिटककर बाहर जा गिरे, जिन्हें गंभीर चोट आई है. इन तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अभी तक घायलों और मृतक की पहचान नहीं

उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरणे के मुताबिक, गुरुवार सुबह हुए हादसे की सूचना मिलते ही उत्तराखंड पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. चार धाम यात्रा (Char Dham Yatra) मार्ग होने के चलते राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और SDRF की टीमें भी मौजूद थीं, जिन्हें बुलाकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया है. गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 व्यक्ति का शव मिलने की पुष्टि की है. दो बच्चों, दो महिलाओं और तीन पुरुष समेत कुल 7 लोग घायल हुए हैं. अभी 10 लोग लापता चल रहे हैं, जिनकी तलाश नदी में की जा रही है. अभी तक घायलों और मृतकों की पहचान नहीं हुई है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami tweets, "The news of a tempo traveller falling into a river in Rudraprayag district is deeply tragic. Relief and rescue operations are being conducted on a war footing by SDRF and other rescue teams. I am in constant contact with the local… https://t.co/0SjcCRkNV0 pic.twitter.com/FsL724qY1T