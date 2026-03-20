Opinion: यूपी में कैसे योगी सरकार ने की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बनेगा हकीकत

UP Economic Growth: सड़क, रेल और जलमार्गों का विकास उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में ला रहा है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल यात्रा को आसान बना रहा है, बल्कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है..

Opinion - डॉ. मानसी गुप्ता: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है. वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की कनेक्टिविटी कमजोर होने के कारण निवेश और आर्थिक विकास बाधित रहता था. लेकिन, अब सड़क, रेल और जलमार्गों का विकास प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में ला रहा है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल यात्रा को आसान बना रहा है, बल्कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है. स्पष्ट दृष्टि, तेज क्रियान्वयन और निवेश-केंद्रित नीतियों से यूपी अब एक उत्पादन और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है.

एक्सप्रेसवे नेटवर्क: कनेक्टिविटी की नई रीढ़

वर्ष 2017 तक प्रदेश में मात्र दो प्रमुख एक्सप्रेसवे थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. उत्तर प्रदेश में कुल 22 एक्सप्रेसवे का नेटवर्क विकसित हो रहा है, जिसमें 7 संचालित, 5 निर्माणाधीन और 10 प्रस्तावित हैं. देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा यूपी से गुजरता है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा हाईवे और एक्सप्रेसवे राज्य बनाता है.

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पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ा है. यह नेटवर्क न केवल समय बचाता है, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत 20-30 प्रतिशत तक कम करता है, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और निवेश आकर्षित होता है. यह $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य के लिए आवश्यक आधार का कार्य कर रहा है.

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार: ग्रामीण-शहरी जुड़ाव

प्रदेश में अब 90 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जो देश में दूसरे स्थान पर है. ग्रामीण सड़कों का विस्तार कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई सुनिश्चित कर रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है. इससे छोटे उद्योगों को बाजार तक आसान पहुंच मिली है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई. यह समावेशी विकास $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है और पूरे प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ता है.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर: लॉजिस्टिक्स क्रांति

दादरी में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन एक मील का पत्थर है. ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का 1,050 किमी से अधिक हिस्सा यूपी से गुजरता है, जिससे माल परिवहन की गति बढ़ी और लागत घटी है. यह औद्योगिक गतिविधियों को नई गति दे रहा है. बेहतर लॉजिस्टिक्स से निर्यात क्षमता बढ़ती है, जो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है, क्योंकि निर्यात और व्यापार ही उच्च विकास दर सुनिश्चित करते हैं.

जलमार्गों का विकास: मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी

देश के 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 11 यूपी में हैं. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का 425 किमी हिस्सा प्रदेश में है, जिसे अयोध्या तक विस्तारित करने की योजना है. वाराणसी का मल्टी-मॉडल टर्मिनल और 100 एकड़ फ्रेट विलेज समेकित लॉजिस्टिक्स का उत्कृष्ट उदाहरण हैं. जलमार्ग सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रदान करते हैं, जो बड़े पैमाने पर माल ढुलाई के लिए आदर्श है। यह $1 ट्रिलियन लक्ष्य में योगदान देता है, क्योंकि कम लागत वाली लॉजिस्टिक्स से उद्योग वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनते हैं.

आर्थिक संकेतकों में सुधार: निर्यात और निवेश का बढ़ता भरोसा

जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने चौथा स्थान हासिल किया (2022 में यह सातवें स्थान पर था) और लैंडलॉक्ड राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया. यह इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण संभव हुआ, जिसने निर्यात क्षमता बढ़ाई. निवेश प्रस्तावों में वृद्धि, GSDP में तीन गुना वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में उछाल $1 ट्रिलियन लक्ष्य (2029-30 तक) की दिशा में मजबूत संकेत हैं.

$1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्णायक भूमिका

योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस निवेश, रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है. एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर से औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू चेन को मजबूत करते हैं. बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन, कृषि और सेवा क्षेत्र भी फल-फूल रहे हैं. यह सब मिलकर उच्च विकास दर (10-15 प्रतिशत) सुनिश्चित कर रहा है, जो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का आधार है.

योगी सरकार के आधारभूत संरचना सुधारने के ये प्रयास यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब ला रहे हैं, लेकिन चुनौती संतुलित विकास की है. पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना, गुणवत्ता बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण जरूरी है. जब हर किसान, उद्यमी और युवा तक लाभ पहुंचेगा, तभी यह परिवर्तन पूर्ण होगा. योगी सरकार की स्पष्ट सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति से यूपी न केवल विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगा.

(मानसी दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.)

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