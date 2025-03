Uttar Pradesh Viral Video: रमजान माह चल रहा है. इसके बीच में ही हिंदुओं का होली का त्योहार भी आने जा रहा है. इस बार होली के पर्व पर रंग खेलने का दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, जिस दिन रमजान माह के चलते जुमे की नमाज पढ़ी जाती है. ऐसे में सांप्रदायिक हिंसा फैलने की आशंका बढ़ गई है. इसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं. खासतौर पर संभल जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां पिछले दिनों जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावा ठोकने के कारण पहले ही तनाव फैला हुआ है.

इस तनाव को देखते हुए डीआईजी, एसपी आदि ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है. साथ ही जिला पीस कमेटी के साथ बैठक कर माहौल को तनावपूर्ण बनने से रोकने की कवायद की गई है. हालांकि पीस कमेटी में एक खास समुदाय के लोगों के नहीं पहुंचने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद संभल हिंसा (Sambhal Violence) के दौरान चर्चा में रहे सीओ अनुज चौधरी (Anuj Chaudhary) ने सीधी चेतावनी जारी कर दी है. अनुज चौधरी ने साफ कहा है कि जुमा साल में 52 बार आती है, लेकिन होली एक ही दिन होती है. ऐसे में जिन लोगों का धर्म रंग गिरने से भ्रष्ट हो सकता है, वे घरों से बाहर ना निकलें. अनुज चौधरी के इस चेतावनी भरे बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है.

क्या कहा है अनुज चौधरी ने

उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) के सीओ अनुज चौधरी ने कहा,'अपने धर्म का सम्मान करने वालों को दूसरे धर्म वालों को कीड़े-मकोड़े नहीं समझना चाहिए. जिस भाई के अंदर होली के रंग झेलने की कैपेसिटी है और होली खेलने की इच्छा है, वही घर से बाहर निकले. ऐसा नहीं है तो अपने घर के अंदर रहकर ही नमाज पढ़े, क्योंकि पुलिस-प्रशासन उपद्रव बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. जो लोग पीस कमेटी की बैठक में नहीं आए हैं, वे समझ लें कि जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली एक दिन ही खेली जाती है. इसलिए जिसे रंग से परहेज है, वो घर से बाहर ना निकले. शांति व्यवस्था ना बिगड़े, ये बिल्कुल ध्यान रखना है.'

'मुस्लिम समुदाय को बता दिया गया है साफ-साफ'

अनुज चौधरी ने कहा,'मुस्लिम समुदाय को बैठक में साफ-साफ बता दिया गया है कि हिंदुओं के लिए होली भी मिलन का वैसा ही त्योहार है, जैसे आप पूरा साल ईद का इंतजार करते हैं. जिस तरह ईद में भी लोग सेवइयां खिलाकर गले मिलते हैं. एक-दूसरे के यहां जाते हैं. उसी तरह होली भी रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा ना मानो होली है, कहकर मनाई जाती है. यदि आपको रंग से आपत्ति है तो घर से बाहर निकलने की गलती ना करें. अपनी पूजा-पाठ या नमाज घर के अंदर ही करें, क्योंकि अल्लाह और भगवान हर जगह हैं. हिंदू पक्ष भी अनावश्यक किसी पर रंग ना डाले वरना नियम हर किसी के लिए समान है. पुलिस किसी भी सूरत में कानून नहीं तोड़ने देगी.'

