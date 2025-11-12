यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?

खबर है कि यूपी सरकार ने राज्य भर में संपत्ति मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क की गणना को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक एकीकृत सर्किल रेट सूची शुरू की है. आम आदमी के लिहाज से इसे एक बड़ी सुविधा माना जा रहा है.

यूपी सरकार ने राज्य भर में संपत्ति मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क की गणना को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक एकीकृत सर्किल रेट सूची शुरू की है. स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा लागू की गई यह नई प्रणाली पहले के ज़िला-विशिष्ट प्रारूपों की जगह एक एकल, मानकीकृत ढांचे को लागू करती है जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी संपत्ति के मूल्य का स्वयं आकलन करने में मदद करना है.

स्टाम्प एवं पंजीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने इस कदम को मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार, सरलीकरण और मानकीकरण की दिशा में एक बड़ा सुधार बताया.

मंगलवार को यूपी की राजधनी लखनऊ में संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए जायसवाल ने कहा कि, 'अब नागरिक बिना किसी तकनीकी सहायता के अपनी संपत्ति का मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क की गणना स्वयं कर सकेंगे.'

बात दें कि संशोधित प्रारूप क्षेत्रों को तीन श्रेणियों, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण, के अंतर्गत 15 उप-वर्गों में विभाजित करता है, जिससे सभी जिलों में एकरूपता सुनिश्चित होती है.

इसमें कृषि, गैर-कृषि और व्यावसायिक भूखंडों के लिए अलग-अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, साथ ही मुख्य सड़कों से सटे या दूर स्थित संपत्तियों के लिए स्पष्ट नियम भी हैं, जिनका उद्देश्य विवादों और मुकदमेबाजी को कम करना है.

बताया जा रहा है कि यह प्रणाली विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए मूल्यांकन दरें भी निर्दिष्ट करती है, जिनमें फार्महाउस, अर्ध-व्यावसायिक इकाइयां, आवासीय-सह-व्यावसायिक भवन, एकल व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल और कोचिंग सेंटर शामिल हैं.

निर्माण की आयु के आधार पर मूल्यह्रास को भी 20% से 50% के बीच सुव्यवस्थित किया गया है. मामले में दिलचस्प ये कि पहली बार, वृक्षों की आयु के आधार पर वृक्षों के मूल्यांकन के लिए एक समान मानक लागू किया गया है.

इसके अतिरिक्त, जहां कृषि और गैर-कृषि भूमि एक ही भूखंड संख्या के अंतर्गत आती है, वहां निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने और स्टाम्प संबंधी विवादों को रोकने के लिए मूल्यांकन की एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत पद्धति लागू की जाएगी.

एकीकृत दर सूची को'पारदर्शिता और एकरूपता की दिशा में एक बड़ा कदम' बताते हुए जायसवाल ने कहा कि यह सुधार संपत्ति पंजीकरण को अधिक नागरिक-अनुकूल और कुशल बनाएगा.