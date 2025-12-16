FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

Dadi Nani Ke Nuskhe: गले और सांस की तकलीफ से पाना चाहते हैं राहत? आजमाकर देखें दादी-नानी के जमाने का ये देसी नुस्खा

Dadi Nani Ke Nuskhe: गले और सांस की तकलीफ से पाना चाहते हैं राहत? आजमाकर देखें दादी-नानी के जमाने का ये देसी नुस्खा

IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन से लेकर सरफराज-शॉ तक, यहां देखें सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन से लेकर सरफराज-शॉ तक, यहां देखें सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड

IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड

IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम

IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम

ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?

ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?

Homeभारत

भारत

नीतीश कुमार के बचाव में आए संजय निषाद, वाहियात बयान पर मारा बिहार सीएम के नहले पर दहला 

यूपी के मंत्री संजय निषाद ने हिजाब विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद पैदा कर दिया है. एक समाचार चैनल से बात करते हुए, निषाद ने ऐसा बहुत कुछ कह दिया है जिससे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 16, 2025, 10:32 PM IST

नीतीश कुमार के बचाव में आए संजय निषाद, वाहियात बयान पर मारा बिहार सीएम के नहले पर दहला 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पटना में एक सरकारी प्रोग्राम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने हिजाब विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद पैदा कर दिया है. एक समाचार चैनल  से बात करते हुए, निषाद ने कुमार के कार्यों को उचित ठहराते हुए एक विवादास्पद बयान दिया, जिस पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई.

नीतीश कुमार से जुड़े वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए, निषाद ने कहा, 'हिजाब खींच नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं, ये जंचने के लिए सही व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है...इस पर लोगों को हो-हल्ला नहीं करना चाहिए. अरे, वो भी तो आदमी हैं ना, पीछे नहीं पड़ना चाहिए... नकाब छू दिया तो इतना हो गया... कहीं और छू देता तो क्या हो जाता.'

इस वाहियात बयान देने के बाद, मंत्री कथित तौर पर ज़ोर से हंसे, जिससे आलोचना और बढ़ गई. निशाद के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

X पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा, 'सिर्फ़ घूंघट हटाने पर इतना हंगामा, अगर इधर-उधर उंगली रख दी होती तो क्या होता? ये बेशर्म बातें UP सरकार के मंत्री संजय निशाद हंसते हुए कह रहे हैं. जिस तरह से और जिस चालाक हंसी के साथ वह यह कह रहे हैं, वह उनकी घटिया, बेतुकी और महिला विरोधी सोच को दिखाता है.'

ध्यान रहे यह विवाद सोमवार को एक वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब उठाते हुए दिख रहे हैं, जहां नए भर्ती हुए डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे थे.

वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बिहार के मुख्यमंत्री को निशाना बनाया. कांग्रेस ने इस क्लिप को X पर शेयर किया और कुमार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया, साथ ही इसे 'माफी न देने लायक काम' बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड
IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड
IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम
IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम
ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?
ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?
कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?
MORE
Advertisement
धर्म
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
MORE
Advertisement