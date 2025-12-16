नीतीश कुमार के बचाव में आए संजय निषाद, वाहियात बयान पर मारा बिहार सीएम के नहले पर दहला 

यूपी के मंत्री संजय निषाद ने हिजाब विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद पैदा कर दिया है. एक समाचार चैनल से बात करते हुए, निषाद ने ऐसा बहुत कुछ कह दिया है जिससे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है.

पटना में एक सरकारी प्रोग्राम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने हिजाब विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद पैदा कर दिया है. एक समाचार चैनल से बात करते हुए, निषाद ने कुमार के कार्यों को उचित ठहराते हुए एक विवादास्पद बयान दिया, जिस पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई.

नीतीश कुमार से जुड़े वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए, निषाद ने कहा, 'हिजाब खींच नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं, ये जंचने के लिए सही व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है...इस पर लोगों को हो-हल्ला नहीं करना चाहिए. अरे, वो भी तो आदमी हैं ना, पीछे नहीं पड़ना चाहिए... नकाब छू दिया तो इतना हो गया... कहीं और छू देता तो क्या हो जाता.'

इस वाहियात बयान देने के बाद, मंत्री कथित तौर पर ज़ोर से हंसे, जिससे आलोचना और बढ़ गई. निशाद के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

X पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा, 'सिर्फ़ घूंघट हटाने पर इतना हंगामा, अगर इधर-उधर उंगली रख दी होती तो क्या होता? ये बेशर्म बातें UP सरकार के मंत्री संजय निशाद हंसते हुए कह रहे हैं. जिस तरह से और जिस चालाक हंसी के साथ वह यह कह रहे हैं, वह उनकी घटिया, बेतुकी और महिला विरोधी सोच को दिखाता है.'

“सिर्फ नकाब हटाया है तो इतना हल्ला, कहीं यहाँ-वहाँ उंगली लगा देते तो क्या होता”



ये बेशर्मी की बात हँसते हुए यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं



जिस अंदाज़ और जिस काईयाँ हँसी के साथियों यह कह रहे हैं वो उनकी

घटिया, बेहूदा और महिला विरोधी सोच दिखाता है pic.twitter.com/AsZApjHQsi December 16, 2025

ध्यान रहे यह विवाद सोमवार को एक वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब उठाते हुए दिख रहे हैं, जहां नए भर्ती हुए डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे थे.

ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।



इनकी बेशर्मी देखिए- एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया।



बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है। सोचिए- राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी?



नीतीश कुमार… pic.twitter.com/2AO6czZfAA — Congress (@INCIndia) December 15, 2025

वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बिहार के मुख्यमंत्री को निशाना बनाया. कांग्रेस ने इस क्लिप को X पर शेयर किया और कुमार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया, साथ ही इसे 'माफी न देने लायक काम' बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की.