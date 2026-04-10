उत्तर प्रदेश में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, आपका नाम है या नहीं, ऐसे करें चेक

UP Voter List 2026: आज यानी शुक्रवार 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में SIR के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है, अगर आप भी अपना नाम फाइनल वोटर लिस्‍ट में ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं.

UP Voter List 2026: आज यानी शुक्रवार 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में SIR के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (UP Voter List 2026,CEO) नवदीप रिन्वा ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से विधिक और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया है और बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया गया है.

इस लिस्ट में 13 करोड़ 39 लाख 44 हजार 792 वोटरों का नाम हैं, जिसमें से 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 पुरुष वोटर हैं और महिला मतदाताओं की संख्‍या 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 हैं. अगर आप भी अपना नाम फाइनल वोटर लिस्‍ट में ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम?

आप अगर फाइनल वोटर लिस्‍ट में अपना नाम ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं, इसके बाद आप 3 तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्‍ट में है या नहीं. EPIC (Voter ID) नंबर से, नाम, जन्मतिथि और जिला जैसी जानकारी से. इसके अलावा अगर आप फाइनल वोटर लिस्‍ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप ये तरीका अपना सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले https://voters.eci.gov.in/download-eroll पोर्टल पर जाएं

फिर इसमें अपना प्रदेश और साल 2026 चुनिए.

जैसे अपने उत्तर प्रदेश चुना तो फिर बाद में आपको अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना होगा.

इसके बाद दिया गया कैप्‍चा भरें, बता दें कि फिलहाल हिंदी भाषा में वोटर लिस्‍ट उपलब्‍ध है.

फिर इसके बाद अपना भाग संख्‍या सेलेक्‍ट कर लीजिए.

इतनी प्रक्रिया करने के बाद डाउनलोड ऑप्‍शन पर क्लिक करेंगे तो वोटर लिस्‍ट डाउनलोड हो जाएगा.

जानकारी गलत या नाम गायब हो तो करें ये काम

अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप Form 6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं. इसके अलावा अगर जानकारी में कोई गलती है, तो उसे ठीक कराने के लिए भी इसी पोर्टल पर दिए गए फॉर्म भर सकते हैं. बता दें कि इन सभी आवेदनों की जांच (verification) के बाद ही मंजूरी दी जाती है. अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के सभी योग्य मतदाताओं को सलाह दी है कि वे समय रहते अपनी जानकारी जरूर चेक करें, ताकि चुनाव के समय कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.