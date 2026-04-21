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CM योगी ने मोड़ दिया बंगाल चुनाव का रुख, आक्रामक प्रचार से ममता की राह हुई और मुश्किल

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CM योगी ने मोड़ दिया बंगाल चुनाव का रुख, आक्रामक प्रचार से ममता की राह हुई और मुश्किल

18 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में तीन बड़ी जनसभाएं कीं, जबकि 20 अप्रैल को पिंगला में विशाल सभा का आयोजन किया.इन सभाओं में योगी ने टीएमसी सरकार की कानून विफलताओं पर तीखा हमला बोला.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 21, 2026, 03:03 PM IST

CM योगी ने मोड़ दिया बंगाल चुनाव का रुख, आक्रामक प्रचार से ममता की राह हुई और मुश्किल

West Bengal Election 2026

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अर्पित मिश्रा/ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए चुनौती पहले से कड़ी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धमाकेदार चुनाव प्रचार ने पूरे राज्य के चुनावी माहौल को भाजपा के पक्ष में मोड़ दिया है. उनकी आक्रामक शैली, कानून-व्यवस्था पर जोर और हिंदू असुरक्षा के मुद्दे ने हिंदू वोटरों में नई ऊर्जा भर दी है.

18 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में तीन बड़ी जनसभाएं कीं, जबकि 20 अप्रैल को पिंगला में विशाल सभा का आयोजन किया. उन्होंने कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुरा, मथाभांगा, धुपगुड़ी, जायपुर और बाराबनी जैसे क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाएं कीं. 

इन सभाओं में योगी ने टीएमसी सरकार की कानून-व्यवस्था की विफलता और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर तीखा हमला बोला. उनकी बातों की गूंज हल्दिया से लेकर बर्धमान, दुर्गापुर और आसनसोल तक पहुंच गई.

हिंदू जनमानस में बढ़ा असंतोष

टीएमसी की राजनीति का मुख्य आधार मुस्लिम वोट बैंक रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए शामिल बताए जाते हैं. ये अनधिकृत रूप से वोटर लिस्ट में शामिल होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. इससे बंगाल का हिंदू समाज आहत है, क्योंकि वोट की राजनीति में उसका हक लगातार लूटा जा रहा है.

हल्दिया के आईओसी टाउनशिप में स्थानीय लोगों ने खुलकर कहा कि 'इस बार परिवर्तन तय है. केवल मुस्लिम वोट के लिए सब कुछ करने वाली सरकार नहीं चाहिए.' एक बंगाल पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने भी कहा कि 'बंगाल में योगी जैसा सीएम चाहिए, जो कानून का राज स्थापित कर सके.'

योगी के भाषण का व्यापक असर

जहां-जहां कार्यक्रम हुए वहां योगी की प्रभावशाली सभाओं ने माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में घुमा दिया. पत्रकारों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में योगी की सभा हुई, वहां भाजपा की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है और आसपास की सीटों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

मुस्लिम बहुल इलाकों में भी योगी की सभाओं को कई लोगों ने जरूरी बताया, क्योंकि उन्होंने विकास बनाम तुष्टिकरण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया. योगी ने उत्तर प्रदेश के “डबल इंजन सरकार” के मॉडल का जिक्र करते हुए बंगाल में भी शांति, विकास और कानून-व्यवस्था की गारंटी दी.

चुनावी हवा का रुख

माहौल का जायजा लेने पर साफ दिख रहा है कि हवा ममता बनर्जी के खिलाफ बह रही है. योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई है. हालांकि उनकी सभाएं अन्य राज्यों की तुलना में कम रहीं, लेकिन जहां भी वे पहुंचे, वहां चुनावी समीकरण बदले.

बंगाल चुनाव 2026 अब निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुका है. योगी की आक्रामक और सीधे मुद्दों पर केंद्रित शैली ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और भाजपा को नया जोश प्रदान किया है. खैर, परिवर्तन की इस लहर में क्या बंगाल में 'खेला' खत्म होता है या नहीं, यह 23 और 29 अप्रैल को मतदान के बाद 4 मई को पता चलेगा.

(अर्पित फ्रीलांस पत्रकार हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं.)

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