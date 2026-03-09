Uttam Nagar Case: तरुण के परिवार से मिलीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

Uttam Nagar Case: आज सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तम नगर में होली के दौरान दो परिवारों के बीच हुई झड़प में मारे गए 26 वर्षीय तरुण के परिवार से मिलीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स X पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.

Uttam Nagar Case: आज सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तम नगर में होली के दौरान दो परिवारों के बीच हुई झड़प में मारे गए 26 वर्षीय तरुण के परिवार से मिलीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स X पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. मृतक के परिवार से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जो समाज को स्पष्ट संदेश दे कि दिल्ली में अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है. बता दें कि अभी तक दिल्ली पुलिस तरुण की हत्या के सिलसिले में 14 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है, दो नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ा है.

CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

CM रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स X पर लिखा- 'आज दिल्ली सचिवालय में उत्तम नगर की दुखद घटना में दिवंगत तरुण के परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस असहनीय पीड़ा के समय दिल्ली सरकार पूरी संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है.

तरुण के परिवार का दुःख अत्यंत गहरा और असहनीय है. उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम और त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता, संबल और आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी. साथ ही परिवार की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

दिल्ली में इस प्रकार की अमानवीय और हिंसक घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो समाज को स्पष्ट संदेश दे कि दिल्ली में अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है.

अब तक कितने लोगों की हुई है गिरफ्तारी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दो नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ा है, द्वारका जिला पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सायरा उर्फ काली (40), सरिफन (50), सलमा (36), सुहैल उर्फ साहिल (21), समीर चौहान (20), फिरोज (22) और इस्माइल (50) के रूप में हुई है. इसमें 14 वर्षीय एक नाबालिग को भी पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है. सभी आरोपित उत्तम नगर इलाके के रहने वाले हैं.

