फ्लाइट कैंसिल होने पर झल्लाए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ट्वीट कर लोगों की दी ये सलाह, एयर इंडिया ने मांगी माफी

US में व्हाइट हाउस के पास शूटिंग का आरोपी रहमानुल्लाह लकनवाल कौन है? ये अफ़गान नागरिक है संदिग्ध

भारत

2021 में अमेरिका में घुसे आरोपी अफ़ग़ान नागरिक ने गश्त के दौरान व्हाइट हाउस के पास सैनिकों पर हैंडगन से कथित तौर पर गोलीबारी की. संघीय जाँच ब्यूरो (FBI) ने इस घटना की संभावित आतंकवादी कार्रवाई के रूप में जाँच शुरू कर दी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 27, 2025, 09:27 AM IST

बुधवार को व्हाइट हाउस के पास एक लक्षित हमले में दो अमेरिकी राष्ट्रीय गार्डों को गंभीर रूप से घायल करने का संदेह एक अफ़ग़ान नागरिक, जिसकी पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है. रिपोर्टों के अनुसार, 2021 में अमेरिका में घुसे इस आरोपी ने गश्त के दौरान सैनिकों पर कथित तौर पर हैंडगन से गोलियां चलाईं. संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने इस घटना की संभावित आतंकवादी कार्रवाई के रूप में जांच शुरू कर दी है.

रहमानुल्लाह लकनवाल कौन हैं?
सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने वाशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी की घटना में 29 वर्षीय अफ़ग़ान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल की पहचान कर ली है, जिसमें व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर नेशनल गार्ड के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अधिकारी अभी भी उसके सभी विवरणों और हमले के पीछे के मकसद की पुष्टि कर रहे हैं, जो अभी तक अज्ञात है.

ऑनलाइन वायरल हो रही तस्वीरों में संदिग्ध को गोली लगने के बाद हथकड़ी लगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है. एक एक्स यूज़र ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "यह वही आदमी है जिसने थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले नेशनल गार्ड पर गोलीबारी की थी. गोली लगने के बाद उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, उसके कपड़े उतारे गए और स्ट्रेचर पर लादकर एम्बुलेंस में बिठाया गया."

बंदूकधारी ने हैंडगन से गोलीबारी शुरू कर दी
बुधवार दोपहर हुई गोलीबारी उस समय हुई जब अमेरिकी नेशनल गार्ड के सदस्य 17वीं स्ट्रीट और 1 स्ट्रीट एनडब्ल्यू के पास गश्त कर रहे थे. पुलिस के अनुसार, बंदूकधारी ने हैंडगन से दोनों सैनिकों पर सीधे गोली चलाई. इस बीच, पास में मौजूद अन्य गार्ड सदस्यों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की.

घटना के तुरंत बाद, व्हाइट हाउस और आस-पास की संघीय इमारतों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुष्टि की कि संदिग्ध भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. बाद में उन्होंने शहर में 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड सैनिकों को भेजने का आदेश दिया.

ट्रम्प ने पुष्टि की कि संदिग्ध 'गंभीर रूप से घायल' है

ट्रंप ने कहा है कि "जिस जानवर ने दो नेशनल गार्ड्स को गोली मारी थी, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अब दो अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, वह भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिर भी, उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. ईश्वर हमारे महान नेशनल गार्ड्स और हमारी पूरी सेना व कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आशीर्वाद दे. ये सचमुच महान लोग हैं. मैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, और राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े सभी लोग, आपके साथ हैं.

