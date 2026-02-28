FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

थोड़ी देर में खामेनेई राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ईरान पर इजरायली सेना का बड़ा दावा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने शुरू किया ‘मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम’, 90 हजार बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ 

दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने शुरू किया ‘मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम’, 90 हजार बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ

US-Israel Iran War: अमेरिका-ईरान की जंग भारत में किन चीजों पर डालेगी असर, सोना-चांदी का क्या होगा?

अमेरिका-ईरान की जंग भारत में किन चीजों पर डालेगी असर, सोना-चांदी का क्या होगा?

Iran-Israel: ईरान पर हमले का असर, हवाई उड़ानों का बिगड़ा शेड्यूल, कई देशों ने बंद किया अपना एयरस्पेस!

Iran-Israel: ईरान पर हमले का असर, हवाई उड़ानों का बिगड़ा शेड्यूल, कई देशों ने बंद किया अपना एयरस्पेस!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी

दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी

सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए

सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए

Homeभारत

भारत

US-Israel Iran War: अमेरिका-ईरान की जंग भारत में किन चीजों पर डालेगी असर, सोना-चांदी का क्या होगा?

Israel-Iran war impact: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का असर भारत में भी पड़ने वाला है. इससे तेल की कीमतें बाधित हो सकती हैं. भारत का लगभग 50% कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आयात होता है. जिसपर ईरान का दबदबा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 28, 2026, 09:02 PM IST

US-Israel Iran War: अमेरिका-ईरान की जंग भारत में किन चीजों पर डालेगी असर, सोना-चांदी का क्या होगा?

US-Iran war impact

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका-इजरायल और ईरान का तनाव अब सैन्य संघर्ष में बदल गया है. US-इजरायल ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत शनिवार को अचानक ईरान पर मिसाइल अटैक कर दिया. जिसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित US एयरबेस को निशाना बनाया है. मिडिल ईस्ट में छिड़े इस युद्ध का असर कई देशों पर पड़ने वाला है, इसमें भारत भी शामिल है. भारत-ईरान की भले ही जमीनी सीमाएं नहीं मिलती हों, लेकिन भौगोलिक रूप से वह हिंदुस्तान का पड़ोसी क्षेत्र है. ऊर्जा सुरक्षा लिहाज से ईरान भारत के लिए अहम माना जाता है. इस युद्ध से हिंदुस्तान को क्या-क्या नुकसान हो सकता है, आइये जानते हैं.

दरअसल, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है. वह 80% से अधिक तेल आयात करता है. रूस के बाद वह सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इराक, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और ओमान से खरीदता है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते भारत पहुंचता है. इस एरिया पर ईरान का कब्जा है. अगर ईरान ने अब इस रास्ते को बंद कर दिया तो भारत में तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है.

अभी कितनी कच्चे तेल की कीमत?

इंटरनेशनल मार्केट में शुक्रवार को क्रूड ऑयल का दाम 2.78% चढ़कर 67.02 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था. जंग छिड़ने के बाद सोमवार को जब कमोडिटी मार्केट खुलेगी तो इसके दाम में बढ़ने की आशंका है. अगर 1 डॉलर की भी बढ़ोतरी हुई तो भारत 9,000 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से नुकसान होगा.

इससे देश का राजकोषिय घाटा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि रुपये की वैल्यू भी गिरेगी. तेल महंगा होने का असर अन्य चीजों पर भी पड़ेगा. जैसे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी. फल-सब्जी और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं. जिसका बोझ सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस-इजरायल और ईरान की यह जंग अगर लंबी खिचती है तो 2026 की अंतिम तिमाही तक कच्चे तेल की कीमतें 91 डॉलर बैरल को पार कर सकती हैं. सोचिए जब भारत 67 डॉलर प्रति बैरल से भी कम कीमत अभी कच्चा तेल खरीद रहा है, तब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के करीब है. अगर यह 100 डॉलर प्रति बैरल हो गई तो तेल के भाव कितने होंगे.

सोना-चांदी का क्या होगा?

मिडिल ईस्ट के इस वॉर से तेल ही नहीं, बल्कि सोना-चांदी और कॉपर के दाम में भी उछाल आ सकता है. कमोडिटी मार्केट में शुक्रवार (27 फरवरी) को गोल्ड की कीमत 1,61,971 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. जबकि चांदी की कीमत 2,74,389 प्रति किलो है.

भारत दुनिया के देशों से भारी मात्रा में गोल्ड-सिल्वर खरीदता है. 2025 में देश ने 58.8 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया था. वहीं, चांदी $9.2 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी गई. भारत सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड से सोना खरीदता है, जो कुल गोल्ड आयात का लगभग 40% होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
दुनिया का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जिसे मिटाने की अंग्रेजों ने की नाकाम कोशिश, आज पूरी दुनिया है इसकी दीवानी
सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए
सिर्फ CBSE-ICSE जैसे टॉप ही नहीं, भारत के इन 7 Hidden स्कूल बोर्ड्स के बारे में भी जानिए
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इजरायल-ईरान में से किसकी मिलिट्री है ज्यादा दमदार? एक के पास हाई-टेक सिस्टम तो दूसरे के पास मिसाइलों का जखीरा
इजरायल-ईरान में से किसकी मिलिट्री है ज्यादा दमदार? एक के पास हाई-टेक सिस्टम तो दूसरे के पास मिसाइलों का जखीरा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Holi 2026: होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
होली पर रंग खेलने से पहले जरूर करें ये 3 काम, आपके लिए मंगलमय हो जाएगा रंगों का त्योहार
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
Horoscope 27 February: कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल
कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement