US - Iran Conflict: ईरान के संभावित हमलों के खिलाफ क्या तैयारी कर रहा है America?

ईरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई के लिए US मिलिट्री हार्डवेयर का एक बड़ा ज़खीरा इकट्ठा किया जा रहा है. इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं.

ईरान-अमेरिक गतिरोध अपने शिखर पर पहुंच गया है. शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है, जब ट्रंप, ईरान को लेकर धमकी न देते और ईरान उन धमकियों पर पलटवार न करता हो. ईरान में सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शन शुरू हुआ, उसी वक़्त ये मान लिया गया था कि, हो न हो जल्द ही इस प्रकरण में अमेरिका की एंट्री होगी. फिर जब हुकूमत ने प्रदर्शनकरियों पर एक्शन लिया वो तमाम कयास सही साबित हुए. ट्रंप की तरफ से ईरान मेंसरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि उन्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है जल्द ही 'मदद' उन तक पहुंचेगी.

यदि उस समय का अवलोकन किया जाए तो उस पूरे इलाके में US मिलिट्री की लगभग कोई मौजूदगी नहीं थी. मगर अब ऐसा नहीं है. 22 जनवरी को, अमेरिका की तरफ से एक 'बड़े आर्मडा' के इकट्ठा होने की बात कही गई, जिसका मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से था.

बता दें कि वर्तमान में एक ताकतवर US मिलिट्री फोर्स ईरान के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के अंदर इकट्ठा हो रही है. इस पूरे घटनाक्रम में तीन प्रभावी एलिमेंट निकल कर बाहर आ रहे हैं. आइये उनपर चर्चा करें

सिर्फ़ एक सिग्नल से ज़्यादा के लिए बनाई गई अहम पोजिशनिंग

सबसे पहले नेवी फ़ोर्स. लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के साथ जल्द ही USS गेराल्ड फ़ोर्ड और उसका स्ट्राइक ग्रुप भी जुड़ जाएगा. नॉर्मल क्रूज़िंग स्पीड से यात्रा करते हुए फ़ोर्ड अगले 24 घंटों में जिब्राल्टर स्ट्रेट से गुज़र रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग चार दिनों में साइप्रस के दक्षिण में स्टेशन पर होगा.

बताया यह भी जा रहा है कि दो निमित्ज़-क्लास कैरियर अपने साथ एक्स्ट्रा एयर डिफ़ेंस और टॉमहॉक ले जाने वाले डिस्ट्रॉयर लाएंगे, जिससे इस इलाके में जाने-मानेUS डिस्ट्रॉयर की संख्या 11 हो जाएगी. वे पहले से ही स्टेशन पर मौजूद तीन लिटोरल कॉम्बैट शिप्स और अच्छी-खासी संख्या में सपोर्ट शिप्स के साथ जुड़ेंगे.

इसके अलावा, हर CSG में वर्जीनिया क्लास की एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन शामिल है. कहा ये भी जा रहा है कि इलाके में एक ओहियो-क्लास SSN भी हो सकता है, जिसे खास तौर पर ज़मीनी टारगेट पर टॉमहॉक और दूसरी मिसाइलें लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

बदले की कार्रवाई के ख़िलाफ़ एक ढाल

ईरान की तरफ से किये जाने वाले किसी भी हमले के खिलाफ यूएस ने अपनी कमर कस ली है. बीते हुए 10 दिनों में ही ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो इस बात के साफ संकेत देता है कि आने वाले वक़्त में अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है.

ये बातें यूं ही नहीं है. गैलेक्सी और ग्लोबमास्टर की बड़ी सीरीज़ से C-5 और C-17 एयर डिफेंस एसेट्स को US बेस तक तक पहुंचाया गया है. इस कवायद का उद्देश्य बस इतना ही है कि यदि US के संभावित हमलों के जवाब में ईरान बदले की कार्रवाई करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ सकती है.

हवा में रिफ्यूलिंग के बड़े जतन

US ने अपनी मौजूदा एयर टैंकर फोर्स को मज़बूत करने के लिए KC-135 एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग टैंकरों की एक बड़ी फोर्स भेजी है. वे मिल्डेनहॉल में ब्रिटिश बेस से ग्रीस के लिए रवाना हुए, इसके अलावा कम से कम 10 और टैंकर कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स के बेस से, ब्रिटेन के रास्ते, ग्रीस और बुल्गारिया के बेस पर आ गए हैं.

इसके अलावा, साइप्रस, इटली, स्पेन, डिएगो गार्सिया के चागोस आइलैंड बेस पर US एयरक्राफ्ट होने की जानकारी है. कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा US कॉम्बैट एयरक्राफ्ट - F-15s, F18s, F-22s, F35s और B2 बॉम्बर - अब US मिलिट्री प्लानर्स के लिए ऑपरेशन के संभावित थिएटर में उपलब्ध हैं.

ध्यान रहे कि USS अब्राहम लिंकन समेत कई US नेवी बोट्स मिडिल ईस्ट इलाके में देखी गई हैं. यह जहाज़ आखिरी बार 15 जनवरी को अरब सागर में ओमान के तट से करीब 240km दूर देखा गया था.

इसके अलावा, US नेवी के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का लीड शिप USS गेराल्ड आर फोर्ड भी रास्ते में है. विमान की ट्रैकिंग से पता चलता है कि फोर्ड 18 जनवरी को दोपहर 1.58 बजे स्ट्रेट ऑफ़ जिब्राल्टर से करीब 600km दूर था.

ईरान क्या कर रहा है ईरान?

ईरान के तहत जो जानकारी आई है उसके अनुसार 16 जनवरी को बंदर अब्बास के तट के पास करीब छह ईरानी जहाज देखे गए हैं. इनमें से एक जहाज ईरानी ड्रोन कैरियर, IRIS शाहिद बाघेरी है.

बताते चलें कि सैटेलाइट इमेजरीसे 16 जनवरी को तट से 10km दूर इसकी लोकेशन कन्फर्म हुई है. माना जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के साथ ईरान इस इलाके में करीब 60 ड्रोन तैनात कर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है.