किसानों का हक मार रहीं प्लाईवुड फैक्ट्रियां, 'ग्लू' बनाने में खप रहा सरकारी यूरिया, ZEE NEWS के कैमरे में कैद हुआ पूरा नेटवर्क

Operation Kisan Part 2- Urea Scam: हाल ही में जी न्यूज ने 'ऑपरेशन किसान' के जरिए प्लाईवुड कंपनियों का काला सच दिखाया था. अब सामने आया है कि कैसे सिस्टम की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर बिचौलिये, सरकारी अफसर और प्लाईवुड फैक्ट्रियां किसानों के इस्तेमाल आने वाले यूरिया को लूट रही हैं.

Operation Kisan Part 2 - Urea Scam: हाल ही में जी न्यूज ने 'ऑपरेशन किसान' के जरिए प्लाईवुड कंपनियों का काला सच दिखाया था. दरअसल, जिस सब्सिडी वाले यूरिया के लिए किसान घंटों लाइन में खड़े रहते, कई प्लाईवुड कंपनियों में उसी सरकारी यूरिया की कालाबाजारी का खेल चल रहा है. अब सामने आया है कि कैसे सिस्टम की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर बिचौलिये, सरकारी अफसर और प्लाईवुड फैक्ट्रियां किसानों के इस्तेमाल आने वाले यूरिया को लूट रही हैं. किसानों के हक का यूरिया लूटने वाली इन फैक्ट्रियों को सरकारी अफसरों और कानून का जरा भी डर नहीं है. इसकी वजह से किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता, सरकार को भी करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

किसानों का सब्सिडी वाला यूरिया लूट रहीं प्लाईवुड कंपनियां

प्लाईवुड और MDF बोर्ड बनाने के लिए जिस ग्लू यानी रेजिन का इस्तेमाल होता है, उस ग्लू को बनाने में यूरिया की जरूरत पड़ती है. नियम यह है कि फैक्ट्रियां Technical Grade यूरिया का इस्तेमाल करें, पर कई कंपनियां किसानों को मिलने वाले सब्सिडी वाले यूरिया का इस्तेमाल कर रही हैं. क्योंकि Technical Grade यूरिया की कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक होती है. वहीं सब्सिडी वाला यूरिया सिर्फ 6 रुपये प्रति किलो में मिल जाती है. इससे कंपनियों का खर्च कम हो जाता है, बड़ा फायदा मिलता है. यही वजह है कि सरकारी यूरिया की चोरी का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है.

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यूपी के बुलंदशहर में 3 ट्रकों से पकड़ा गया सरकारी यूरिया

पिछले दिनों यूपी के बुलंदशहर में 3 ट्रकों से 1575 बैग सरकारी यूरिया पकड़े गए थे, जो कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे थे. समय रहते पुलिस ने उस खेप को पकड़ लिया था. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस सब्सिडी वाले यूरिया को यूपी से बाहर किसी प्लाईवुड फैक्ट्री में बेचा जाना था? या फिर इसका इस्तेमाल ग्लू बनाने में किया जाना था.

कहीं प्लाईवुड कंपनियां ही तो किसानों का यूरिया लूटने में शामिल नहीं हैं. इसी की पड़ताल करने ZEE NEWS की टीम पहचान बदलकर हरियाणा के यमुनानगर की फैक्ट्रियों में खुफिया कैमरे के साथ पहुंची.

ZEE NEWS के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ यूरिया की कालाबाजारी का पूरा खेल

ZEE NEWS की टीम ने हरियाणा के यमुनानगर में कई फैक्ट्रियों का दौरा किया, जहां खुफिया कैमरे में कई चौंकाने वाली बातें रिकॉर्ड हुईं. कुछ लोगों ने कैमरे पर माना कि फैक्ट्रियों में ग्लू बनाने का काम होता है, उसमें यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है. अधिकारियों और फैक्ट्री मालिकों की मिलीभगत से यह काम चल रहा है. कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि “सेटिंग” होने की वजह से जांच या रेड का डर नहीं रहता. इससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं. प्लाईवुड फैक्ट्री, ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री और यूरिया सप्लाई करने वालों के बीच बिचौलिये कड़ी का काम करते हैं, जो सरकारी खाद को किसानों से लूट रहे हैं.

200-300 लोगों का एक बड़ा सिंडिकेट करता है काम

इसके लिए 200-300 लोगों का सिंडिकेट बनता है और सिंडिकेट में शामिल लोग जाकर सब्सिडी वाला खाद खरीदते हैं. खरीदने के बाद ट्रकों में रख देते हैं और वो फिर कंपनियों तक पहुंच जाता है. रसायन और खाद पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कीर्ति आजाद भी मान रहे हैं कि एक सिंडिकेट बनाकर किसानों का यूरिया को लूटा जा रहा है और उसे कंपनियों तक पहुंचाया जा रहा है.

बिल करती हैं प्लाईवुड कंपनियों के झूठ का खुलासा

कुछ ऐसे बिल भी सामने आए, जिनमें बड़ी मात्रा में रेजिन यानी ग्लू की खरीद दिखाई गई. कई नामी प्लाईवुड कंपनियां बड़े स्तर पर ग्लू खरीद रही हैं. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस ग्लू को बनाने में किस तरह का यूरिया इस्तेमाल हो रहा है. टीम ने खुलासा किया है कि कंपनियां धड़ल्ले से सरकारी यूरिया से बने ग्लू खरीद रही हैं. हम किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ खड़े हैं.

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