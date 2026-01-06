दिल्ली के ग्राउंडवाटर में मिल रहा यूरेनियम सच में सीरियस हेल्थ इमरजेंसी पैदा करेगा? रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्या खतरे हो सकते हैं?

दिल्ली में ग्राउंडवाटर में यूरेनियम मिलने की खबरें सिर्फ चौंकाने वाली नहीं हैं, बल्कि पानी, सेहत और भविष्य—तीनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. सवाल यह नहीं है कि यूरेनियम मिला या नहीं, बल्कि यह है कि यह कितना खतरनाक है, किसे खतरा है और आगे क्या होने वाला है.

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), BARC और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों की कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा WHO की सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई है.

खास बात यह है कि यह यूरेनियम किसी परमाणु दुर्घटना से नहीं बल्कि प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना और मानव गतिविधियों से जुड़ा है. दिल्ली के कुछ इलाकों में अंडरग्राउंड वॉटर में यूरेनियम मिला है तो क्या ये घरों तक भी पहुंच रहा है और इसका इफेक्ट शरीर पर क्या होगा और इसे कम करने के लिए किया क्या जा सकता है. इससे जुड़ी कई और बातें चलिए जानें.

यूरेनियम पानी में आता कैसे है?

यह समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से भविष्य का खतरा तय होता है. दिल्ली–एनसीआर की जमीन में कुछ इलाकों में प्राकृतिक रूप से यूरेनियम युक्त चट्टानें हैं जो अत्यधिक ग्राउंडवाटर दोहन के कारण पानी में घुलने लगी हैं. इससे पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड और केमिकल्स बढ़ने से यूरेनियम का घुलाव और तेज हो जाता है. यानी यह समस्या धीरे-धीरे, चुपचाप और लगातार बढ़ती जा रही है.

क्या यह सच में “सीरियस हेल्थ इमरजेंसी” बन सकती है?

पानी में यूरेनियम का घुलना भले ही तुरंत मेडिकल इमरजेंसी न बने लेकिन लंबी अवधि में ये सीरियस हेल्थ ईशू का कारण जरूर बन सकती है. क्योंकि लंबे समय तक यूरेनियम युक्त पानी पीने से किडनी डैमेज का खतरा बढ़ता है. यही नहीं बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं, हड्डियों पर असर और गर्भवती महिलाओं के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे तक में इसका गंभीर असर होगा. खास बात ये है कि ये साइलेंट किलर की तरह काम करेगी. धीरे- धीरे शरीर के कई अंगों और कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब करती जाएगी, पता तब चलेगा जब गंभीर नुकसान हो चुका होगा.

तो क्या हर दिल्लीवासी खतरे में है?

नहीं, लेकिन जो इलाके ग्राउंडवाटर पर निर्भर हैं, वे ज्यादा जोखिम में हैं: जहां बोरवेल/हैंडपंप का पानी इस्तेमाल होता है या जहां टैंकर या निजी जल स्रोतों पर निर्भरता है. वहीं सरकारी पाइपलाइन से आने वाला ट्रीटेड पानी अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है.

सबसे बड़ा सवाल: अब आगे क्या होगा?

अगर मौजूदा स्थिति यूं ही चलती रही, तो भविष्य में तीन बड़े खतरे उभर सकते हैं:

1-पानी पर भरोसा टूटेगा – लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या सुरक्षित है.

2-हेल्थ सिस्टम पर दबाव – किडनी और क्रॉनिक बीमारियां बढ़ेंगी.

3-शहरी जल संकट गहराएगा – क्योंकि ग्राउंडवाटर अब “बैकअप” नहीं रहेगा.

यह सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि देश के कई शहरी इलाकों के लिए चेतावनी है.

अभी क्या किया जा सकता है?

ग्राउंडवाटर की रेडियोन्यूक्लाइड टेस्टिंग को नियमित बनाना RO जैसे फिल्टर की सीमाएं समझना (हर RO यूरेनियम नहीं हटाता) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना लोगों को डराने के बजाय जानकारी देना

दिल्ली के भूजल में यूरेनियम की मौजूदगी कोई अफवाह नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि यह तुरंत तबाही नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है. अगर अभी कदम उठे, तो इसे रोका जा सकता है. अगर नजरअंदाज किया गया, तो यह शहर की सबसे बड़ी साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन सकती है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से