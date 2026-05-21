UPSC अभ्यर्थियों के लिए DMRC का स्पेशल प्लान, एग्जाम के लिए बदला मेट्रो का शेड्यूल, जानें टाइमिंग

UPSC Prelims 2026, DMRC - Delhi Metro Timing: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. यह परीक्षा 24 मई दिन रविवार को होनी है. इसलिए इस दिन DMRC ने मेट्रो सेवाएं जल्दी शुरू करने का ऐलान किया है.

UPSC Prelims 2026, DMRC - Delhi Metro Timing: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. यह परीक्षा 24 मई दिन रविवार को होनी है. इसलिए इस दिन DMRC ने मेट्रो सेवाएं जल्दी शुरू करने का ऐलान किया है. DMRC ने यह कदम परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए उठाया गया है. DMRC के अनुसार, 24 मई, रविवार को लाइन 7 (पिंक लाइन), लाइन 8 (मैजेंटा लाइन) और लाइन 9 (ग्रे लाइन) के टर्मिनल स्टेशन से ट्रेन सेवाएं सामान्य समय से एक घंटा पहले शुरू हो जाएंगी. आइए जानें टाइमिंग और रूट...

समय से 1 घंटा पहले चलेगी मेट्रो

DMRC के मुताबिक, 7 (पिंक लाइन), 9 (मैजेंटा लाइन) और 9 (ग्रे लाइन) के टर्मिनल स्टेशन से ट्रेन सेवाएं रविवार के सामान्य समय से एक घंटा पहले शुरू हो जाएंगी. DMRC ने बताया कि पिंक लाइन मजलिस पार्क और शिव विहार को जोड़ती है, मैजेंटा लाइन पर मेट्रो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और बॉटनिकल गार्डन के बीच, दीपाली चौक और मजलिस पार्क के बीच परिचालित होती है. इसके अलावा ग्रे लाइन ढांसा बस स्टैंड और द्वारका को जोड़ती है.

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इन तीनों ही लाइन पर रविवार के दिन मेट्रो सेवाएं आमतौर पर सुबह 7:00 बजे शुरू होती हैं. लेकिन, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस दिन मेट्रो सेवाएं सुबह 6:00 बजे शुरू होंगी और सुबह सात बजे तक ट्रेन 15-15 मिनट के अंतराल पर परिचालित होंगी.

अभ्यर्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए फैसला

दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसके बाद, सामान्य समय सारिणी के अनुसार ट्रेन परिचालित होगी, यह व्यवस्था अभ्यर्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि वे बिना किसी असुविधा के समय पर अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें. DMRC ने स्पष्ट किया है कि अन्य सभी मेट्रो लाइन पर सेवाएं रविवार को नियमित समय के अनुसार सुबह छह बजे या उससे बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी.

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