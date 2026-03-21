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UPSC में सफल अभ्यर्थियों का CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मान, कहा उनकी सफलता ने दिल्ली का मान बढ़ाया 

दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने “दिल्ली के गौरव - UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026” में सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया. यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित किया गया था.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 21, 2026, 03:39 PM IST

UPSC में सफल अभ्यर्थियों का CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मान, कहा उनकी सफलता ने दिल्ली का मान बढ़ाया 

दिल्ली के गौरव - UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026

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दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने “दिल्ली के गौरव - UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026” में सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया. बता दें कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित किया गया था. इस खास मौके पर न सिर्फ उनकी सफलता का जश्न मनाया गया, बल्कि उन्हें देश सेवा की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित भी किया गया  यह समारोह उन युवाओं की मेहनत, उनके परिवार के सहयोग और उनके उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बनकर सामने आया, जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया.

CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिखा कि 'अपनी अथक मेहनत और अडिग संकल्प से हमारे युवाओं ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर दिल्ली का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में “दिल्ली के गौरव – UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026” में इन प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया. आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.'

उन्होंने आगे लिखा 'आपकी यह सफलता दिल्ली की उस संभावनाओं और अवसरों से भरी संस्कृति का प्रतिबिंब है, जिसने आपके सपनों को दिशा दी और उन्हें साकार करने का मंच दिया. इन सफल युवाओं के साथ-साथ उनके माता-पिता और परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई, जिनके त्याग और विश्वास ने इस यात्रा को संभव बनाया.  पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जनसेवा को अपना कर्तव्य मानकर संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. 

उनकी सफलता ने दिल्ली का बढ़ाया मान: CM रेखा गुप्ता

उन्होंने अभ्यर्थियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता ने दिल्ली का मान बढ़ाया है और यह शहर की उन संभावनाओं और अवसरों से भरी संस्कृति का प्रतीक है, जो युवाओं के सपनों को दिशा देती है. मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों के माता-पिता और परिवारजनों को भी बधाई दी, जिनके सहयोग और त्याग ने इस उपलब्धि को संभव बनाया. उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा अधिकारी संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जनसेवा की भावना को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे. 

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