सुबह-सुबह जारी हुआ अलर्ट! वेस्ट यूपी में आंधी-तूफान से मचेगा कोहराम, तो ईस्ट यूपी में आसमान से बरसेगी आग, जानें आपके शहर का हाल

UP Weather: आईएमडी के अनुसार, 4 जून से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश के आसार हैं. गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर मौसम बदलने के संकेत दिए हैं. आज यानी 4 जून से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर राज्य के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा.

किन जिलों में रहेगा सबसे अधिक प्रभाव?

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में गरज-चमक के साथ तेज आंधी और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. विशेष रूप से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ हवाओं की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. इसके अलावा गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस जैसे क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट है.

तापमान में नहीं होगी बड़ी गिरावट

हालांकि यह नया पश्चिमी विक्षोभ पिछले विक्षोभों की तुलना में काफी कमजोर है, इसलिए तापमान में कोई खास गिरावट की उम्मीद नहीं है. बीते बुधवार को बस्ती में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. फतेहपुर, लखीमपुर खीरी और वाराणसी जैसे जिलों में भी पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है.

लखनऊ का मौसम

राजधानी लखनऊ में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. दोपहर से शाम के बीच गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. यहाँ अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

5 और 6 जून को बढ़ेगा दायरा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस विक्षोभ का असर 5 और 6 जून को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जिलों तक भी फैल सकता है. इन क्षेत्रों में भी छिटपुट बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर चलने की संभावना है. राज्य के अन्य हिस्सों में उमस और गर्मी का प्रभाव फिलहाल जारी रहने के आसार हैं.

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