FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
नशे की लत लगाकर IITian Baba बनाता था अश्‍लील वीड‍ियो, BTech-MTech की लड़क‍ियां बनती थीं श‍िकार

नशे की लत लगाकर IITian Baba बनाता था अश्‍लील वीड‍ियो, BTech-MTech की लड़क‍ियां बनती थीं श‍िकार

MHT CET Result 2026: महाराष्ट्र बी.टेक-बी.फार्मा एडमिशन के लिए सीईटी रिजल्ट कब आएगा? जानें नतीजों के बाद क्या होगा

MHT CET Result 2026: महाराष्ट्र बी.टेक-बी.फार्मा एडमिशन के लिए सीईटी रिजल्ट कब आएगा? जानें नतीजों के बाद क्या होगा

मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग से 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा झुलसे,  CM ने किया मुआवजे का ऐलान

मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग से 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा झुलसे, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सलाह देने में माहिर होते हैं इन 3 मूलांक के लोग, बड़ी से बड़ी परेशानी का निकाल देते हैं हल

सलाह देने में माहिर होते हैं इन 3 मूलांक के लोग, बड़ी से बड़ी परेशानी का निकाल देते हैं हल

Gauri Spratt कौन हैं? जो बनने वाली हैं Amir Khan की पत्नी.. जानें उम्र, करियर और पर्सनल लाइफ

Gauri Spratt कौन हैं? जो बनने वाली हैं Amir Khan की पत्नी.. जानें उम्र, करियर और पर्सनल लाइफ

IND vs AFG सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर विराट-रोहित

IND vs AFG सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर विराट-रोहित

Homeभारत

भारत

सुबह-सुबह जारी हुआ अलर्ट! वेस्ट यूपी में आंधी-तूफान से मचेगा कोहराम, तो ईस्ट यूपी में आसमान से बरसेगी आग, जानें आपके शहर का हाल

UP Weather: आईएमडी के अनुसार, 4 जून से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश के आसार हैं. गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 04, 2026, 06:41 AM IST

सुबह-सुबह जारी हुआ अलर्ट! वेस्ट यूपी में आंधी-तूफान से मचेगा कोहराम, तो ईस्ट यूपी में आसमान से बरसेगी आग, जानें आपके शहर का हाल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर मौसम बदलने के संकेत दिए हैं. आज यानी 4 जून से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर राज्य के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा.

किन जिलों में रहेगा सबसे अधिक प्रभाव?

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में गरज-चमक के साथ तेज आंधी और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. विशेष रूप से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ हवाओं की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. इसके अलावा गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस जैसे क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट है.

तापमान में नहीं होगी बड़ी गिरावट

हालांकि यह नया पश्चिमी विक्षोभ पिछले विक्षोभों की तुलना में काफी कमजोर है, इसलिए तापमान में कोई खास गिरावट की उम्मीद नहीं है. बीते बुधवार को बस्ती में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. फतेहपुर, लखीमपुर खीरी और वाराणसी जैसे जिलों में भी पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है.

लखनऊ का मौसम

राजधानी लखनऊ में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. दोपहर से शाम के बीच गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. यहाँ अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

5 और 6 जून को बढ़ेगा दायरा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस विक्षोभ का असर 5 और 6 जून को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जिलों तक भी फैल सकता है. इन क्षेत्रों में भी छिटपुट बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर चलने की संभावना है. राज्य के अन्य हिस्सों में उमस और गर्मी का प्रभाव फिलहाल जारी रहने के आसार हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सलाह देने में माहिर होते हैं इन 3 मूलांक के लोग, बड़ी से बड़ी परेशानी का निकाल देते हैं हल
सलाह देने में माहिर होते हैं इन 3 मूलांक के लोग, बड़ी से बड़ी परेशानी का निकाल देते हैं हल
Gauri Spratt कौन हैं? जो बनने वाली हैं Amir Khan की पत्नी.. जानें उम्र, करियर और पर्सनल लाइफ
Gauri Spratt कौन हैं? जो बनने वाली हैं Amir Khan की पत्नी.. जानें उम्र, करियर और पर्सनल लाइफ
IND vs AFG सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर विराट-रोहित
IND vs AFG सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर विराट-रोहित
500 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी शुरू किया दूसरा बिजनेस, इस कारोबार में भी कर रही हैं तगड़ी कमाई
500 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी शुरू किया दूसरा बिजनेस, इस कारोबार में भी कर रही हैं तगड़ी कमाई
19 साल की उम्र में शुरू किया था अपना बिजनेस, 8वीं फेल ने सिर्फ चार साल में बना दी 136 करोड़ की कंपनी
19 साल की उम्र में शुरू किया था अपना बिजनेस, 8वीं फेल ने सिर्फ चार साल में बना दी 136 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
Vastu Tips: घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां
घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां
Numerology: आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...
आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...
MORE
Advertisement