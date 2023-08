ब्लैक बोर्ड पर लिखा जय श्रीराम तो मुस्लिम टीचर ने बुरी तरह पीटा, यूपी के बाद JK में हंगामा

डीएनए हिंदी: Jammu Kashmir Viral News- उत्तर प्रदेश में हिंदू टीचर द्वारा बच्चों से मुस्लिम छात्र की कथित पिटाई कराने के बाद ऐसा ही एक मामला जम्मू-कश्मीर से भी सामने आया है. जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में एक मुस्लिम टीचर ने एक हिंदू छात्र को महज इसलिए बुरी तरह पीट दिया, क्योंकि छात्र ने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर 'जय श्रीराम' लिख दिया था. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर की इस हरकत के खिलाफ पूरे कठुआ जिले में सांप्रदायिक तनाव फैल गया. बहुत सारे लोगों ने टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ अलग-अलग इलाकों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उधर, कठुआ पुलिस ने शनिवार को इस मामले में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बच्चे को भर्ती कराना पड़ा है अस्पताल में

कठुआ के बनी स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के एक टीचर ने शुक्रवार को एक बच्चे की इतनी बुरी तरह पिटाई की थी. बच्चे को इतनी बेदर्दी से पीटा गया था कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. अस्पताल में बच्चे ने बताया था कि उसने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर 'जय श्रीराम' लिख दिया था. इसी से नाराज होकर टीचर ने उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया. बच्चे ने बताया कि टीचर बुरी तरह पीटने के बाद उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया. वहां प्रिंसिपल ने भी उसकी पिटाई की थी.

Neeraj Kumar was kicked and slapped by his teacher and Principal - Farooq Ahmad and Hafiz for allegedly writing 'Jai Shri Ram' on his class blackboard in Bani of #Kathua district. As per officials he has suffered internal injuries. Protests broke out on Saturday.#Jammu pic.twitter.com/VAbN046DVD