Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो फेज-1बी को मिली हरी झंडी, 11.165 किमी रूट पर बनेंगे 12 स्टेशन

भारत
Lucknow Metro News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो के एक और रूट का काम अब रफ्तार पकड़ेगा, दरअसल केंद्र सरकार ने आज यानी मंगलवार 12 अगस्त को फेज 1 बी को 5801 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.
Lucknow Metro News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो के एक और रूट का काम अब रफ्तार पकड़ेगा, दरअसल केंद्र सरकार ने आज यानी मंगलवार 12 अगस्त को फेज 1 बी को 5801 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में दी. इसके तहत चारबाग से वसंत कुंज तक के रूट पर काम शुरू होगा और इस रूट की कुल लंबाई 11.2 किमी जिसमें 6.9 किमी अंडरग्राउंड और 4.3 किमी एलिवेटेड होगा. बताते चलें कि इस रूट पर कुल 12 स्टेशन होंगे जिसमें 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड होंगे.
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का चरण-1बी शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क के एक बड़े विस्तार को साकार करता है, सरकारी बयान के मुताबिक, नया कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा और कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें सात भूमिगत और पांच एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं.
इससे शहर के पुराने और सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, जहां वर्तमान में बेहतर आवागमन सुविधा का अभाव है. इस चरण का उद्देश्य पुराने लखनऊ के प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध रूप से जोड़ना है, जिनमें अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेयगंज और चौक जैसे व्यावसायिक केंद्र शामिल हैं.
कॉरिडोर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, विशेष रूप से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (मेडिकल कॉलेज), बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल-भुलैया, घंटाघर और रूमी दरवाज़ा जैसे अहम पर्यटक केंद्रों, शहर की समृद्ध और ऐतिहासिक खाद्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध पाक-कला स्थलों को भी जोड़ेगा.
बताया गया है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़कर, चरण-1बी न केवल यातायात सुविध बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों एवं पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और लखनऊवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए शहरी आवागमन को आसान बनाएगा.
