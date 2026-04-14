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हिंसक प्रदर्शन के बाद UP सरकार ने 21 प्रतिशत बढ़ाई सैलरी, अब कितना कमाएंगे नोएडा के मजदूर?

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हिंसक प्रदर्शन के बाद UP सरकार ने 21 प्रतिशत बढ़ाई सैलरी, अब कितना कमाएंगे नोएडा के मजदूर?

यूपी सरकार ने अंतरिम तौर पर नोएडा और गाज़ियाबाद में मिनिमम वेज में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही सरकार ने 20 हजार न्यूनतम वेतन के दावों को भ्रामक बताया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 14, 2026, 10:47 AM IST

हिंसक प्रदर्शन के बाद UP सरकार ने 21 प्रतिशत बढ़ाई सैलरी, अब कितना कमाएंगे नोएडा के मजदूर?

नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने वेतन में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

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नोएडा में 13 अप्रैल को मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन हिंसक हो गया. रोड ब्लॉक, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा. इस बीच यूपी सरकार ने अंतरिम तौर पर नोएडा और गाज़ियाबाद में मिनिमम वेज में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही सरकार ने 20 हजार न्यूनतम वेतन के दावों को भ्रामक बताया है.

सरकार ने अंतरिम फैसला किया है कि नोएडा-गाज़ियाबाद में 21 प्रतिशत, नगर निगम वाले जिलों में 15 प्रतिशत और अन्य जिलों में 10 प्रतिशत बढ़ेगी मजदूरी. नया वेतन 1 अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा. 

अब कितना कमाएंगे नोएडा के मजदूर

अकुशल श्रमिकः अब तक- 11,313 रुपये, नया वेतन- 13,690 रुपये
अर्धकुशल श्रमिकः अब तक- 12,446 रुपये, नया वेतन- 15,059 रुपये
कुशल श्रमिकः अब तक- 13,940 रुपये, नया वेतन- 16,867 रुपये

इसी तरह अन्य जिलों में भी मिनिमम वेज में बढ़ोतरी की गई है. नई दरों के तहत, नगर निगम क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को 13,006 रुपये, अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 14,306 रुपये और कुश श्रमिकों के लिए 16,025 रुपये का वेतन तय किया गया है. 

वहीं, बाकी सभी जिलों के मजदूरों के मिनिमम वेज में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इन इलाकों में अकुशल श्रमिकों को महीने में 12,356 रुपये, अर्ध कुशल श्रमिकों को 13,591 रुपये और कुशल श्रमिकों ोक 15,224 रुपये का वेतन मिलेगा.

हिंसक प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला

नोएडा में मजदूर लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे. बीते हफ्ते से मजदूरों का प्रदर्शन जारी था. 13 अप्रैल को प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. इस प्रदर्शन के बाद सरकार ने नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संगठनों से बात की, दोनों का पक्ष सुनने के बाद वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया. 

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