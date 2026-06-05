गाजीपुर एनकाउंटर: पुलिस पर पत्थरबाजी समाज के नैतिक क्षरण का दुखद उदाहरण

Ghazipur Encounter: विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसके गांव गौसाबाद (फुल्लनपुर क्षेत्र) में भारी बवाल हुआ. उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी. पुलिस पर पत्थरबाजी समाज के नैतिक क्षरण का दुखद उदाहरण है.

भावेष पांडेय: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक पुलिस एनकाउंटर ने कानून-व्यवस्था और समाज के मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसके गांव गौसाबाद (फुल्लनपुर क्षेत्र) में भारी बवाल हुआ. पोस्टमार्टम के बाद जब शव परिजनों को सौंपा गया, तो उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी. इस हमले में सीओ सिटी शेखर सेंगर समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. कुछ पुलिसकर्मियों को पत्थरों से सिर फटने और चोटें आईं.

यह घटना 4 जून 2026 की शाम की है. शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. “फर्जी एनकाउंटर” के नारे लगाते हुए उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया. महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पथराव किया, जिससे स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई. पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज और अन्य उपाय करने पड़े. उपद्रवियों पर NSA लगाने की चेतावनी दी गई है और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं.

वास्तविकता क्या है?

कमलेश बिंद कटरा गैंग का सक्रिय सदस्य था. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज थे. 29-30 मई 2026 की रात गाजीपुर के बिंदु होटल के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत राय (हनी) की निर्मम हत्या हुई थी. होटल के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की. इस हत्याकांड में कमलेश बिंद समेत शंकर पांडे, सोनू यादव (जगदीश सिंह यादव) और आलोक दुबे नामजद आरोपी थे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इनामी घोषित किया. शंकर पांडे और कमलेश बिंद पर एक-एक लाख रुपये, जबकि अन्य दो पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था.

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3 जून 2026 की देर शाम सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्था गांव स्थित पौहारी बाबा आश्रम के पास मुखबिर की सूचना पर एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीम ने कमलेश को घेरा. घिरते देख कमलेश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इसमें एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए. जवाबी कार्रवाई में कमलेश बिंद मारा गया. घटनास्थल से .32 बोर की पिस्तौल, कारतूस और बाइक बरामद हुई. उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया.

समाज के लिए चिंतनीय पहलू

सच ये है कि कमलेश बिंद द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग की वजह से एनकाउंटर हुआ. कमलेश की डेडबॉडी लेकर जब पुलिस की गाड़ी पहुंची तब उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई. यह घटना समाज में हो रहे क्षरण का स्पष्ट प्रमाण है. दरअसल पीड़ित परिवार की मांग पर यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया, लेकिन अपराधी के समर्थक पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं. यह गलत परंपरा अगर जारी रही तो कानून-व्यवस्था पूरी तरह चुनौती बन जाएगी. अपराधी को हीरो बनाकर और पुलिस को विलेन बताकर कुछ लोग सामाजिक न्याय की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं.

यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है. पिछले वर्षों में यूपी में हजारों एनकाउंटर और सख्त कार्रवाइयां हुई हैं, जिससे अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है. लेकिन जब पुलिस अपराधी को मारती है तो उसके समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं, शव रखकर जाम करते हैं और अधिकारी-कर्मी घायल होते हैं. यह सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है.

विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जाति-धर्म के चश्मे से देखते हुए सरकार पर हमला बोला है. कुछ नेताओं ने “धर्म-जाति देखकर एनकाउंटर” जैसे बयान दिए, जो स्थिति को और संवेदनशील बनाते हैं. कानून का राज तभी स्थापित होगा जब अपराधी के परिवार और समर्थक पुलिस कार्रवाई को स्वीकार करेंगे. पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, न कि अपराधी को संरक्षण. गाजीपुर की यह घटना हमें याद दिलाती है कि अपराधियों के प्रति सहानुभूति समाज को कमजोर करती है.

पुलिस पर अनावश्यक दबाव ठीक नहीं

पुलिस को बिना दबाव के काम करने देना चाहिए. उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई, CCTV फुटेज के आधार पर चिन्हित लोगों के खिलाफ NSA जैसे प्रावधान और सामाजिक जागरूकता जरूरी है. तभी सनातन मूल्यों वाले सभ्य समाज की रक्षा हो सकेगी, जहां कानून सबसे ऊपर हो.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वकील हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं)

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