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झुलसाने वाली लू से मिलेगी राहत! बिहार-यूपी-राजस्थान समेत इन 10 राज्यों में होगी बारिश, जानिए दिल्ली-नोएडा में कैसा रहेगा आज का मौसम

Weather Update: देशभर में भीषण गर्मी और लू के बीच मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है. IMD ने अगले 3-4 दिनों में मौसम बदलने और 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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Pragya Bharti

Updated : May 23, 2026, 07:17 AM IST

झुलसाने वाली लू से मिलेगी राहत! बिहार-यूपी-राजस्थान समेत इन 10 राज्यों में होगी बारिश, जानिए दिल्ली-नोएडा में कैसा रहेगा आज का मौसम
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देश का एक बड़ा हिस्सा इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. हालांकि, अब मौसम विभाग (IMD) ने राहत की खुशखबरी दी है.

मानसून और प्री-मानसून की स्थिति

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान-निकोबार और बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है. उम्मीद है कि 26 मई के आसपास यह केरल के तट पर दस्तक दे देगा. इस दौरान दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, उत्तर भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के आसार बने हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.

13 राज्यों में अलर्ट और सतर्कता

राहत के साथ-साथ मौसम विभाग ने खतरे की चेतावनी भी जारी की है. IMD ने 13 राज्यों में तूफानी बारिश, बिजली गिरने और 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट दिया है.
उत्तर भारत: दिल्ली-एनसीआर में वीकेंड पर हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद है, जिससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.
उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश: लू का प्रकोप जारी है, लेकिन कुछ इलाकों में आंधी-पानी की संभावना है.
बिहार व राजस्थान: यहाँ तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ-साथ कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है.
पहाड़ी राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है.

सावधानी जरूरी

मौसम का यह 'ट्रांजिशन पीरियड' चुनौतीपूर्ण है. जहां एक तरफ हीटवेव के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ तेज तूफानी हवाओं से होने वाले नुकसान का खतरा भी बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.
आने वाले 48 घंटे देश के कई हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसके बाद मानसून की सक्रियता गर्मी के सितम को काफी हद तक कम कर सकती है.

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