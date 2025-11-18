7-15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक में आया बड़ा अपडेट,पेरेंट्स जरूर जानें ये बात...

ओखला में अल फलाह के दफ्तर पर छापामारी, शाहीन बाग और जामिया नगर में छापामारी, यूनिवर्सिटी के लीगल हेड के घर पर भी पहुंची जांच एजेंसियां | जम्मू-कश्मीर में कई जगह CIK की छापामारी, नूंह के फिरोजपुर झिरका में भी लगातार जारी है रेड | यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच हो
बच्चों की श्रेणी में लंबित बायोमेट्रिक अपडेट के बड़े बैकलॉग को कम करने के लिए, यूआईडीएआई ने अब 1 अक्टूबर 2025 से एक वर्ष के लिए 7-15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एमबीयू-I को पूरी तरह से मुफ्त करने का निर्णय लिया है.
बच्चों के आधार में सुधार में तेज़ी लाने के उद्देश्य से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU-I) के शुल्क में एक वर्ष की छूट की घोषणा की है. UIDAI विशेष रूप से बच्चों के लिए बाल या नीला आधार कार्ड जारी करता है.
आधार नियमों के तहत, प्रत्येक आधार संख्या धारक को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी दो बार अपडेट करनी होगी - एक बार 5 वर्ष की आयु में और फिर 15 वर्ष की आयु में.
5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पहले से ही निःशुल्क थे, जबकि 7-15 आयु वर्ग के बच्चों को पहले MBU-I के लिए शुल्क देना पड़ता था. शुल्क में यह बदलाव 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी है.
इस श्रेणी में लंबित बायोमेट्रिक अपडेट के बड़े बैकलॉग को कम करने के लिए, UIDAI ने अब 1 अक्टूबर 2025 से 7-15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक वर्ष के लिए MBU-I को पूरी तरह से निःशुल्क करने का निर्णय लिया है.
प्राधिकरण ने कहा कि यह निर्णय माता-पिता और अभिभावकों को लंबित बायोमेट्रिक अपडेट बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'मिशन मोड' में लिया गया है. परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है.
बाल आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक हासिल करने की क्या है प्रक्रिया
नामांकन के समय बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि, पांच वर्ष की आयु के बाद, बच्चे का आधार आवश्यक हो जाता है, और फिर 15 वर्ष की आयु में, जिसे दूसरा एमबीयू कहा जाता है.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधार बायोमेट्रिक अपडेट करते समय, बच्चे की तस्वीर, उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन सिस्टम में अपडेट हो जाते हैं.
बायोमेट्रिक अपडेट करने की प्रक्रिया नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर आसानी से की जा सकती है. माता-पिता यूआईडीएआई की वेबसाइट देख सकते हैं, जो नज़दीकी केंद्र की जानकारी प्रदान करती है.
बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेज़
जानकारी अपडेट करने के लिए, बच्चे के बाल आधार कार्ड के साथ-साथ माता-पिता या अभिभावकों के आधार कार्ड की भी पुष्टि आवश्यक है.