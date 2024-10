Agniveer Died in Blast: महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है. नासिक के देवलाली स्थित भारतीय सेना के आर्टिलरी स्कूल में तोप का गोला फटने से दो अग्निवीर जवान शहीद हो गए हैं. यह हादसा उस समय हुआ, जब अग्निवीर जवानों की फायरिंग एक्सरसाइज चल रही थी. इसी दौरान तोप में गोला लोड करते समय अचानक उसमें विस्फोट हो गया. इस धमाके की चपेट में आकर दो अग्निवीर शहीद हो गए हैं. दोनों अग्निवीर हैदराबाद से आर्टिलरी ट्रेनिंग के लिए नासिक भेजे गए थे. ANI के मुताबिक, भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस हादसे की पुष्टि की है. अभी तक दोनों अग्निवीरों की पहचान नहीं बताई गई है. अधिकारियों ने कहा है कि तोप के गोले में किस कारण विस्फोट हुआ है, इसका सही कारण जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वॉयरी के आदेश दिए गए हैं.

ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा

नासिक के आर्टिलरी स्कूल में भारतीय सेना के अग्निवीरों के हैदराबाद से आए ग्रुप की ट्रेनिंग चल रही है. इन अग्निवीरों को भारतीय सेना की तोपखाना विंग में रखा गया है. इन अग्निवीर जवानों की ट्रेनिंग के दौरान हादसा उस समय हुआ, जब दो अग्निवीर तोप के अंदर गोला डालने की कोशिश कर रहे थे. तोप में गोला लोड करते समय अचानक उसमें विस्फोट हो गया, जिससे दोनों अग्निवीर उससे निकले विस्फोटक की चपेट में आ गए. हालांकि ट्रेनिंग का गोला होने के कारण उसमें विस्फोटक ज्यादा नहीं था, लेकिन करीब होने के कारण दोनों को गंभीर चोट आई. दोनों को तत्काल मेडिकल सहायता दी गई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इससे पूरे आर्टिलरी स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई है.

Two Indian Army Agniveers lost their lives in an accident when an artillery shell burst during a firing exercise. The Agniveers had come from Hyderabad for training at Artillery School in Deolali, Nashik in Maharashtra. The Army has ordered a court of inquiry into the incident to…