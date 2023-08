Tomato Price: 'इस दिन से 70 रुपये किलो मिलेंगे टमाटर' निर्मला सीतारमण ने संसद में बताई तारीख

डीएनए हिंदी: Tomato Price Latest News- देश में महंगे टमाटर के कारण परेशान आम जनता के लिए थोड़ी राहत की खबर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में टमाटर के दाम अब घट रहे हैं. इस सप्ताह के अंत में दिल्ली-NCR में 70 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर टमाटर बेचने की तैयारी की गई है. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि देश में टमाटर के दाम 250 रुपये किलोग्राम तक क्यों पहुंच गए हैं? साथ ही ये भी बताया कि सरकार किस तरह टमाटर के दाम काबू में करने की कोशिश कर रही है.

आने लगा है नया टमाटर, घटने लगे हैं दाम

वित्त मंत्री ने टमाटर के महंगे दामों पर लोकसभा को जानकारी दी. उन्होंने कहा, देश में टमाटर की पैदावार में अचानक कमी के कारण टमाटर के भाव में उछाल दिखा था. अब खेत में टमाटर की नई फसल आ गई है, जो मंडियों में तेजी से पहुंच रही है. इसका असर दामों पर भी दिखने लगा है. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की मंडियों में टमाटर के दाम 100 रुपये किलोग्राम से नीचे आ गए हैं. हमने कोलार मंडी से टमाटर बुक किए हैं, जो दिल्ली आ रहे हैं. ये 85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे गए हैं.

