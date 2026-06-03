50 घंटे बेहद खतरनाक! UP-बिहार और दिल्ली समेत इन 12 राज्यों में होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट

Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग ने अगले 50 घंटों के लिए 15 राज्यों में भारी बारिश, 90 किमी/घंटा की रफ्तार वाली आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. केरल में मानसून जल्द दस्तक देगा.

Weather Today: देश का मौसम इस समय बेहद नाजुक और खतरनाक दौर से गुजर रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के 15 राज्यों के लिए अगले 50 घंटों का अलर्ट जारी किया है, जिसमें धूल भरी आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का अंदेशा जताया गया है. अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के मिलन से एक शक्तिशाली वेदर सिस्टम सक्रिय हुआ है, जो जून की शुरुआत में ही आक्रामक तेवर दिखा रहा है.

कहां-कहां सबसे ज्यादा असर?

उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु पर इसका सीधा असर पड़ेगा. इन क्षेत्रों में हवा की गति 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

राज्यवार मौसम की स्थिति

दिल्ली-NCR: धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश का अनुमान है. हवा की रफ्तार 70 किमी/घंटा तक जा सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

उत्तर प्रदेश और बिहार: यहां आकाशीय बिजली का सबसे ज्यादा खतरा है. लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और पटना जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ तूफान की चेतावनी है.

झारखंड और पश्चिम बंगाल: 80 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका है.

दक्षिण भारत (केरल-तमिलनाडु): यहां 4 जून के आसपास मानसून की आधिकारिक एंट्री होने की संभावना है, जिससे मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होगा.

पहाड़ी राज्य (हिमाचल-उत्तराखंड): ऊंचे इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, साथ ही ओलावृष्टि और भूस्खलन के कारण यात्रा जोखिम भरी हो सकती है.

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