Aaj Ka Mausam: क्या दिल्ली में फिर आएगा आंधी का बवंडर? 50KM प्रति घंटे की हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान, गिर सकता है पारा

दिल्ली-NCR में 17 से 20 मार्च तक लगातार बारिश और 50KM की रफ्तार से आंधी और झमाझम बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने 20 मार्च के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए सावधानी बरतने को कहा है.

दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में रहने वालों के लिए राहत और आफत दोनों एक साथ आने वाली हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, इस सप्ताह दिल्ली-NCR में मौसम ऐसा करवट लेगा कि आपको मार्च में ही मानसून का अहसास होने लगेगा. लगातार तीन दिनों तक चलने वाला बारिश का यह दौर चिलचिलाती धूप और गर्मी से तो निजात दिलाएगा, लेकिन तेज आंधी और तूफान परेशानी खड़ी कर सकता है.

आज से ही दिखने लगेगा असर

आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. हालांकि आज भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी.

18 और 19 मार्च: शुरू होगा बारिश का सिलसिला

पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण 18 मार्च से मौसम पूरी तरह बदल जाएगा.

18 मार्च: धूल भरी आंधी के साथ बारिश की शुरुआत होगी. हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

19 मार्च: दिनभर काले बादलों का डेरा रहेगा और रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. धूप न निकलने के कारण तापमान में गिरावट आएगी और मौसम काफी कूल रहेगा.

'येलो अलर्ट' की चेतावनी

मौसम विभाग ने सबसे गंभीर चेतावनी 20 मार्च के लिए जारी की है. इस दिन के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है. पूर्वानुमान के मुताबिक:

दोपहर और शाम के वक्त मौसम भीषण रूप ले सकता है. 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने और दिन में अंधेरा छाने की संभावना है. गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश होगी, जिससे बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.

देशभर में दिखेगा असर

स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के अनुसार, यह मौसमी बदलाव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा. 18 से 20 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. दक्षिण और उत्तर-पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.



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