FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, 2 दिन में 2 हजार 554 छापे मारे गए, यूपी में LPG कालाबाजारी पर एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Today Weather: दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न! 50KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, तेज आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश

Today Weather: दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न! 50KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, तेज आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश

क्या दो राज्यों का गवर्नर बनने पर डबल वेतन मिलता है? जानें संविधान में क्या है इसका प्रावधान?

क्या दो राज्यों का गवर्नर बनने पर डबल वेतन मिलता है? जानें संविधान में क्या है इसका प्रावधान?

राज्यों में किस आधार पर निर्धारित होती हैं राज्यसभा सीटें? कैसे होता है चुनाव? समझें पूरा फॉर्मूला

राज्यों में किस आधार पर निर्धारित होती हैं राज्यसभा सीटें? कैसे होता है चुनाव? समझें पूरा फॉर्मूला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Surya Gochar: सूर्य के मीन राशि में गोचर से अगले 30 दिन नौकरी, पैसा और रिश्तों पर क्या होगा असर? जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत

सूर्य के मीन राशि में गोचर से अगले 30 दिन नौकरी, पैसा और रिश्तों पर क्या होगा असर? जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत

US-Israel Iran War: जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos

US-Israel Iran War: जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos

क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास

क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास

Homeभारत

भारत

Today Weather: दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न! 50KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, तेज आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में आज 50KM की रफ्तार से हवाओं और बारिश का येलो अलर्ट जारी है. इस पूरे हफ्ते मौसम सुहावना रहेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और धूप से बड़ी राहत मिलेगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 15, 2026, 06:32 AM IST

Today Weather: दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न! 50KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, तेज आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है. मार्च के शुरुआती दिनों में ही भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अब मौसम के बदले मिजाज से बड़ी राहत मिलने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 15 मार्च के लिए दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है.

आज होगी झमाझम बारिश और धूल भरी आंधी

मौसम विभाग के अनुसार, आज सुबह और दोपहर के समय दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान धूल भरी हवाएं और आंधी भी चलेगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. इस बदलाव की वजह से अधिकतम तापमान, जो हाल ही में 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस पर आने की उम्मीद है. वहीं, रात का न्यूनतम तापमान भी घटकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

16 और 17 मार्च का पूर्वानुमान

आज की बारिश के बाद सोमवार और मंगलवार (16-17 मार्च) को भी मौसम का असर बना रहेगा. इन दो दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूप की तपिश कम रहेगी. इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी. तापमान की बात करें तो दिन का पारा 31 डिग्री और रात का पारा 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे खुशनुमा माहौल बना रहेगा.

18 मार्च को फिर लौटेगा तूफानी मौसम

राहत का यह सिलसिला यहीं नहीं थमेगा. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 मार्च को एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश होने के आसार हैं. उस दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण दिन में ही अंधेरा छा सकता है. इस बारिश का असर हफ्ते के अंत तक दिखेगा, जिससे 19 और 20 मार्च को भी चिलचिलाती धूप से बचाव होगा और पारा कम बना रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Surya Gochar: सूर्य के मीन राशि में गोचर से अगले 30 दिन नौकरी, पैसा और रिश्तों पर क्या होगा असर? जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत
सूर्य के मीन राशि में गोचर से अगले 30 दिन नौकरी, पैसा और रिश्तों पर क्या होगा असर? जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत
US-Israel Iran War: जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos
US-Israel Iran War: जंग के बीच तड़पते बेजुबान जानवर, मदद के लिए गुहार लगाते नजर आए कुत्ते-बिल्ली, Photos
क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास
क्या आप जानते हैं Iran-इजरायल और USA को पहले किस नाम से जाना जाता था? रोचक है इनका इतिहास
अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?
अधिकतम कितना पेट्रोल-डीजल खरीद सकता है एक आम आदमी, जानें क्या कहता है कानून?
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
Numerology: 1, 10, 19 या 28 को जन्मी लड़की को कर रहे हैं डेट? ये एक सच जाने बिना आगे बढ़ने की न करें गलती
MORE
Advertisement
धर्म
Dasha Mata Vrat 2026 Katha: दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
Horoscope 13 March: कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
शुक्रवार को इन आसान उपाय को करने से प्रसन्न हो जाएंगी मां संतोषी, घर में खूब आएगी सुख समृद्धि
MORE
Advertisement