Today Weather: दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न! 50KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, तेज आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में आज 50KM की रफ्तार से हवाओं और बारिश का येलो अलर्ट जारी है. इस पूरे हफ्ते मौसम सुहावना रहेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और धूप से बड़ी राहत मिलेगी.

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है. मार्च के शुरुआती दिनों में ही भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अब मौसम के बदले मिजाज से बड़ी राहत मिलने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 15 मार्च के लिए दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है.

आज होगी झमाझम बारिश और धूल भरी आंधी

मौसम विभाग के अनुसार, आज सुबह और दोपहर के समय दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान धूल भरी हवाएं और आंधी भी चलेगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. इस बदलाव की वजह से अधिकतम तापमान, जो हाल ही में 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस पर आने की उम्मीद है. वहीं, रात का न्यूनतम तापमान भी घटकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

16 और 17 मार्च का पूर्वानुमान

आज की बारिश के बाद सोमवार और मंगलवार (16-17 मार्च) को भी मौसम का असर बना रहेगा. इन दो दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूप की तपिश कम रहेगी. इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी. तापमान की बात करें तो दिन का पारा 31 डिग्री और रात का पारा 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे खुशनुमा माहौल बना रहेगा.

18 मार्च को फिर लौटेगा तूफानी मौसम

राहत का यह सिलसिला यहीं नहीं थमेगा. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 मार्च को एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश होने के आसार हैं. उस दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण दिन में ही अंधेरा छा सकता है. इस बारिश का असर हफ्ते के अंत तक दिखेगा, जिससे 19 और 20 मार्च को भी चिलचिलाती धूप से बचाव होगा और पारा कम बना रहेगा.

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