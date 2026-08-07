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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम, 7 अगस्त: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ.. आज कहां-कहां होगी बारिश?

Aaj Ka Mausam, 7 August: 7 अगस्त को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और मेरठ में मौसम का ताजा हाल जानें. जानिए आज कहां होगी झमाझम बारिश और कैसा रहेगा आपके शहर का तापमान.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 07, 2026, 06:28 AM IST

आज का मौसम, 7 अगस्त: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ.. आज कहां-कहां होगी बारिश?

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image Source- ANI)

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Weather Today: मानसून की सक्रियता के बीच उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. आज 7 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज दिनभर रुक-रुक कर फुहारें पड़ने और कुछ हिस्सों में तेज बौछारें गिरने की पूरी संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिल सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपके अपने शहर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है और बारिश कहां-कहां कहर या राहत बनकर बरसेगी.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही आसमान में बादलों और धूप के बीच आंख मिचौली जारी है. ठंडी हवाएं चलने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग की मानें तो आज दिल्ली के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. सुबह के समय नमी अधिक होने के कारण लोगों को चिपचिपी गर्मी का अहसास हुआ था, लेकिन दोपहर के बाद होने वाली संभावित बौछारें मौसम को सुहाना बना देंगी. अधिकतम तापमान करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

नोएडा और गुरुग्राम में झमाझम बौछारें

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों में आज सुबह से ही ठंडी हवाओं के साथ सुहाना माहौल बना हुआ है. यहां आज कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे सड़कों पर जलभराव की हल्की स्थिति भी बन सकती है. ठीक इसी प्रकार, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में भी काले बादल छाए हुए हैं और दोपहर या शाम के वक्त अच्छी बारिश होने के पूरे आसार हैं. गुरुग्राम में काम पर निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पहले से ही मौसम के इस रुख को ध्यान में रखकर चलना चाहिए.

मेरठ और आसपास के जिलों में कैसा रहेगा हाल?

उत्तर प्रदेश के मेरठ और उसके आसपास के जिलों (जैसे मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद) में मानसून पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है. मेरठ में आज झमाझम बारिश होने की प्रबल संभावना है. लगातार हो रही इन बरसातों से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं आम जनता को भी भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

आज कहां-कहां हो सकती है भारी बारिश?

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से: मेरठ, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.
हरियाणा और एनसीआर: गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में बादलों की गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.
पहाड़ी इलाकों का असर: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगे मैदानी जिलों में भी हवाओं का रुख तेज रहेगा, जिससे तापमान नियंत्रित बना रहेगा.
 

 

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