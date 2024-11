Kolkata Viral Video: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी के एक नेता की घर के बाहर ही हत्या की कोशिश हुई है, लेकिन ऐन मौके पर शूटर की पिस्टल जाम हो जाने के कारण उनकी जान बच गई. कोलकाता के कसबा एरिया में शुक्रवार देर रात हुई यह घटना पार्षद के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. वीडियो में गोली नहीं चलने पर फरार हो रहे शूटर के पीछे पार्षद खुद दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. बाद में भीड़ ने पार्षद को पीछा करते देख शूटर को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. शूटर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जो उससे पूछताछ कर रही है.

गोली चलती तो पार्षद की मौत तय थी

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद सुशांत घोष अपने घर के बाहर बैठे दिख रहे हैं. सुशांत कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation) के वार्ड नंबर 108 के पार्षद हैं. इसी दौरान एक स्कूटी पर हेलमेट पहने दो लड़के वहां आते हैं. हेलमेट पहने एक लड़का नीचे उतरकर सुशांत की तरफ आता है. इसी दौरान वह पिस्टल निकालता है और सुशांत पर फायर करने की कोशिश करता है. पिस्टल जाम हो जाने के कारण गोली नहीं चलती. गोली चल जाती तो सुशांत की मौत होना तय था. लड़के ने दोबारा फायर करने की कोशिश की, लेकिन फिर से कोशिश फेल हो गई. इस पर लड़का स्कूटी पर बैठकर भागने की कोशिश करता है.

पार्षद खुद दौड़ पड़े शूटर के पीछे

अपने ऊपर फायरिंग की कोशिश फेल होती देखकर सुशांत खुद शूटर की तरफ दौड़ पड़ते हैं. भागने की कोशिश कर रहा शूटर हड़बड़ी में स्कूटी पर नहीं बैठ पाया और उसका साथी फरार हो गया. इस पर शूटर पैदल ही दौड़ने लगा और सुशांत उसका पीछा करने लगे. पार्षद को हेलमेट पहने लड़के के पीछे दौड़ता देखकर और उसके हाथ में पिस्टल देखकर कई लोग उसके पीछे दौड़ने लगे और आखिरकार उसे दबोच लिया.

Watch the cctv footage of the moment when one person tried to open fire on TMC Councillor Sushanta Ghosh but couldn’t do so as weapon got locked. Incident took place around 8Pm in Kolkata’s Kasba area when Sushant Ghosh was sitting in front of his house . A 17-year-old boy has… pic.twitter.com/Cvymf6Qp22