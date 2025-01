Tirupati Temple Stampade: आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति मंदिर में बुधवार को भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया है. अचानक मची भगदड़ में श्रद्धालु एक-दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई दर्जन लोग घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भगदड़ उस समय मची जब भगवान विष्णु के निवास स्थल वैकुंठ द्वार के दर्शन के टोकन बांटे जा रहे थे. इसी दौरान धक्कामुक्की के चलते लोग भागने लगे, जिससे हादसा हो गया.

सीमित संख्या में बांटे जाने थे टोकन

PTI के मुताबिक, तिरुमाला वैकुंठ द्वार दर्शन (Tirumala Vaikunta Dwara Darshan 2025) इस बार 10, 11 और 12 जनवरी को होने हैं. इसके लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (tirumala tirupati devasthanam) ने सीमित संख्या में टोकन बांटने का निर्णय लिया था. टीटीडी (TTD) ने गुरुवार से 1.20 लाख टोकन बांटने की घोषणा की थी. ये टोकन तिरुपति के 9 केंद्रों में 94 काउंटर पर बांटे जाने थे, जिन्हें पाने के लिए लोग बुधवार शाम से ही लाइन में लग गए थे. बाकी दिनों में टीटीडी ने तिरुपति में विष्णुनिवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी परिसरों में टिकट जारी करने की व्यवस्था की हुई है.

