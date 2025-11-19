FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

इस कश्मीरी मौलवी ने रची थी लाल किला पर हमले की साजिश, जैश के साथ डॉक्टरों की कराई थी कई गुप्त बैठकें

इरफान अहमद के रूप में पहचाने जाने वाले कश्मीरी मौलवी शोपियां के निवासी हैं और उन पर दिल्ली विस्फोट मामले में शामिल डॉक्टरों को प्रभावित करने और कट्टरपंथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 19, 2025, 08:38 AM IST

इस कश्मीरी मौलवी ने रची थी लाल किला पर हमले की साजिश, जैश के साथ डॉक्टरों की कराई थी कई गुप्त बैठकें

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है नई जानकारियां सामने आ रही हैं. जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के एक मौलवी का नाम भी जांच के घेरे में आया है. इरफ़ान अहमद नाम का यह मौलवी शोपियां का रहने वाला है और उस पर इस मामले से जुड़े डॉक्टरों को प्रभावित करने और कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है.

रिपोर्ट के अनुसार, इरफ़ान अहमद के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों से संबंध होने का संदेह है. हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय से जुड़े मुज़म्मिल शकील ने इस मौलवी से मुलाकात की थी. शकील ही वह व्यक्ति था जिसके पास फरीदाबाद में 2,950 किलोग्राम विस्फोटक था, जिसमें डॉ. उमर द्वारा किए गए कार विस्फोट में इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था.

शकील और उमर 2023 में मौलवी से मिलेंगे

शकील और उमर की इस मौलवी से पहली मुलाकात 2023 में हुई थी, जब वह एक मरीज को लेकर श्रीनगर के एक सरकारी अस्पताल में गया था. मरीज की पहचान और आतंकी साजिश से उसके संबंध का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. उन्होंने एक-दूसरे को फ़ोन नंबर दिए और अगले दो सालों तक फ़ोन कॉल और संदेशों के ज़रिए बातचीत करते रहे. इसी बातचीत के दौरान, मौलवी ने उन्हें कट्टरपंथी बना दिया.

शकील और उमर ने मौलवी से और साथियों का परिचय कराया

शकील और उमर ने अपने कुछ साथियों को इस मौलवी से मिलवाया. उन्होंने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के ज़रिए चरमपंथी विचारधारा का प्रचार करके अपने साथियों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की. इरफ़ान ही दक्षिण कश्मीर में जैश के आतंकियों के साथ बैठकें आयोजित करता था.

इस मुलाकात को लाल किला विस्फोट की जांच में पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है. जाँच में शामिल अधिकारियों के हवाले से जागरण डॉट कॉम ने बताया है कि जैश के आतंकियों ने इन डॉक्टरों को दो असॉल्ट राइफलें मुहैया कराई थीं.
 
इनमें से एक राइफल शाहीन सईद की मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट डिज़ायर कार में मिली थी. इस "आतंकवादी डॉक्टर" का कोड नाम "मैडम सर्जन" है. जाँचकर्ताओं का मानना ​​है कि वह जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की सदस्य है, जिसकी स्थापना जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की थी.

दूसरा हथियार श्रीनगर के जीएमसी में सेल के एक अन्य डॉक्टर और सदस्य आदिल अहमद राठेर के लॉकर से बरामद हुआ. राठेर की गतिविधियों ने पुलिस को सेल को तोड़ने में मदद की वह जम्मू-कश्मीर के नौगाम में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया था. राठेर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ में साजिश का खुलासा हुआ, जिसके बाद शकील की गिरफ्तारी, विस्फोटकों की बरामदगी और सईद की पहचान हुई है.

