ब्रेकिंग न्यूज़

AIMIM नेता तौकीर निज़ामी का बयान- एक मुसलमान जो जूते चाटने वाला होता है', 'दूसरा मुसलमान जो जूते खाने वाला होता है', जूते खाने वाला बीजेपी में होता है और जूते चाटने वाला मुसलमान कांग्रेस में होता है. | बछड़े की हत्या के बाद शहर बंद कराया था, राजस्थान के बारां में बंद के दौरान लाठीचार्ज, हंगामे के बाद बारां में भारी पुलिस की तैनाती.

भारत

भारत

उन्नाव रेप कांड: SC ने पीड़िता के पिता की मौत मामले में सेंगर की अपील की खारिज, कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने रेप के दोषी कुलदीप सेंगर को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया और उन्नाव सर्वाइवर के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में उसकी सज़ा को सस्पेंड करने से मना कर दिया.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 09, 2026, 04:53 PM IST

उन्नाव रेप कांड: SC ने पीड़िता के पिता की मौत मामले में सेंगर की अपील की खारिज, कही ये बात
उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर बड़ा झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट से रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में सज़ा सस्पेंड करने और ज़मानत की मांग वाली सेंगर की याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया. ध्यान रहे कि यह तमाम बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की बेंच ने कही, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट से सेंगर की याचिका पर तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने को कहा.

मामले पर अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'हमारा मानना ​​है कि यह हाई कोर्ट से अपील सुनने और उस पर फैसला करने का सही मामला है, लेकिन तीन महीने से ज़्यादा नहीं.'

लाइव लॉ में प्रकशित एक रिपोर्ट पर यकीन करें करें तो, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि दोषी की सज़ा बढ़ाने की मांग वाली पीड़िता की अपील पर भी सेंगर की अपील के साथ सुनवाई की जाए.

यह बात CJI कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सेंगर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 19 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें इस मामले में उनकी सज़ा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में सेंगर की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने बताया कि पूर्व बीजेपी विधायक पहले ही कुल 10 साल में से सात साल से ज़्यादा की सज़ा काट चुके हैं.

इस बीच, पीड़ित की तरफ से एडवोकेट महमूद प्राचा पेश हुए. मौत के मामले में सज़ा को उम्रकैद में बदलने के लिए IPC की धारा 304 से धारा 302 में बदलने की अपील दायर की गई थी.

हालांकि, बेंच ने कहा कि सेंगर उन्नाव की लड़की के रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है. बेंच ने मामले के बारे में मीडिया में बयान देने के लिए प्राचा को भी फटकार लगाई.

19 जनवरी को अपने आदेश में क्या बोला था दिल्ली हाई कोर्ट 

19 जनवरी को दिल्ली HC ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता को दी गई 10 साल की सज़ा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया. जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा, 'राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है. सज़ा सस्पेंड करने की अर्ज़ी खारिज की जाती है.'

मामले में रोचक ये कि ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक परिवार के 'इकलौते कमाने वाले' की हत्या के लिए कोई 'नरमी' नहीं दिखाई जा सकती.

कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत में भूमिका के लिए सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य को भी 10 साल जेल की सज़ा सुनाई थी.

पीड़िता के पिता को सेंगर के कहने पर आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मौत हो गई थी. सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की को किडनैप किया था और उसके साथ रेप किया था.

ट्रायल कोर्ट ने, जिसने पिता के मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत हत्या का दोषी नहीं माना, यह मानते हुए कि मारने का कोई इरादा नहीं था, IPC की धारा 304 के तहत दोषियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सज़ा सुनाई.

