ब्रेकिंग न्यूज़

MP: बिजली के तारों से टकराया प्लेन, हादसे में 2 पायलट जख्मी

भारत

इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, CJI ने किया तमाम बातों को स्पष्ट 

इंडिगो संकट का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने किया, जिसने बेंच को बताया कि यात्रियों को परेशानी हो रही है क्योंकि बिना किसी पहले से जानकारी के फ़्लाइट कैंसिल की जा रही हैं. इस दलील पर CJI ने तमाम दिलचस्प बातें की हैं.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 08, 2025, 10:06 PM IST

इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, CJI ने किया तमाम बातों को स्पष्ट 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो संकट पर तुरंत सुनवाई की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया. ध्यान रहे यह अर्जी देश भर में एयरलाइन को भारी दिक्कतों का सामना करने के बाद उस वक़्त आई जब एक हफ्ते के लिए हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थीं.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि वह पहले देखेंगे कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है. खास बात यह है कि पिछले हफ्ते मंगलवार से इंडिगो की 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं.

कोर्ट ने इंडिगो संकट पर अर्जी पर तुरंत सुनवाई से मना करते हुए कहा है कि, 'हम एयरलाइन नहीं चला सकते.' इस मुद्दे का जिक्र करते हुए एक वकील ने बेंच को बताया कि बिना किसी पहले से जानकारी के फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर्स को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. 

इस दलील का जवाब देते हुए भारत के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हालात गंभीर हैं और लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, कोर्ट एयरलाइन नहीं चला सकता. CJI ने कहा कि भारत सरकार ने पहले ही इस संकट का संज्ञान ले लिया है और कहा कि 'ऐसा लगता है कि समय पर कार्रवाई की गई है.'

CJI ने कहा है कि, 'हम एयरलाइन नहीं चला सकते. यह बहुत गंभीर मुद्दा है। हम यह समझते हैं. लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिन लोगों को ज़रूरी काम है, जिन्हें सेहत से जुड़ी दिक्कतों का ध्यान रखना है. लेकिन फिर भारत सरकार ने संज्ञान लिया है. ऐसा लगता है कि समय पर कार्रवाई की गई है. देखते हैं क्या होता है.'

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट एक पीआईएल पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नियमों के बिना रोक-टोक उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसमें मनमाने ढंग से कैंसलेशन, ओवरबुकिंग, पैसेंजर के अधिकारों का उल्लंघन, भेदभाव वाले तरीके और DGCA के नियमों का पालन न करने की वजह से यह एविएशन संकट पैदा हुआ है.

सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में PIL का ज़िक्र किया गया. इस याचिका में इंडिगो की बड़े पैमाने पर फ़्लाइट कैंसिल होने की एक इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियल जांच और केंद्र को देश भर के अलग-अलग एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को तुरंत बेसिक सुविधाएं देने का निर्देश देने की मांग की गई है.

गौरतलब है कि इंडिगो के ऑपरेशन में रुकावट सोमवार को लगातार सातवें दिन भी जारी रही, जब 450 फ़्लाइट कैंसिल हो गईं. पिछले हफ़्ते मंगलवार से, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने 4,500 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल कर दी हैं, जिससे यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं.

डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और कंपनी के अकाउंटेबल मैनेजर को देश भर में बड़े पैमाने पर हुई रुकावटों के बारे में बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. 

