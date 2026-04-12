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एक ही उम्मीदवार ने बीजेपी, कांग्रेस और आप से भरा पर्चा? गुजरात में चुनाव बना ‘पॉलिटिकल थ्रिलर’

जहां वोटर कंफ्यूज हो जाए कि उम्मीदवार किस पार्टी का है! गुजरात के दाहोद जिले में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने राजनीति को एक दिलचस्प मोड़ दे दिया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 12, 2026, 01:41 PM IST

एक ही उम्मीदवार ने बीजेपी, कांग्रेस और आप से भरा पर्चा? गुजरात में चुनाव बना ‘पॉलिटिकल थ्रिलर’

Unique Political Maneuver in Gujarat: A Single Candidate Files Nominations for Three Parties.

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दाहोद की पिपेरो सीट पर भरत सिंह वखाला ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी-तीनों के नाम पर नामांकन दाखिल कर दिया. यह कदम न सिर्फ मतदाताओं को हैरान कर रहा है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

कैसे बना यह ‘राजनीतिक प्रयोग’? 

पिपेरो सीट पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती रही है. ऐसे में वखाला का यह कदम एक रणनीति भी हो सकता है—या फिर सिस्टम की खामियों को उजागर करने की कोशिश.
उनका पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वे अलग-अलग पार्टियों के साथ जुड़ते रहे हैं, जिससे यह कदम और भी चर्चा में आ गया है.

 कानूनी पेंच: आखिर असली उम्मीदवार कौन? 

चुनाव नियम साफ कहते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को पार्टी का आधिकारिक चेहरा तभी माना जाएगा, जब वह निर्धारित समय पर “फॉर्म बी” जमा करे. यानी अभी तस्वीर साफ नहीं है. 15 अप्रैल को नामांकन की अंतिम प्रक्रिया के बाद ही तय होगा कि वखाला आखिर किस पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे.

आम वोटर के लिए क्यों है यह खबर अहम? 

यह मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है. यह दिखाता है कि राजनीति में रणनीति और नियम कितने अहम हैं. अगर सिस्टम क्लियर नहीं होगा, तो वोटर के लिए सही फैसला लेना मुश्किल हो सकता है. इससे चुनावी पारदर्शिता और भरोसे पर भी असर पड़ सकता है.

 रणनीति या सिस्टम की कमजोरी? 

यह घटना सिर्फ “चौंकाने वाली” नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल भी उठाती है—क्या यह राजनीतिक चाल है या चुनावी नियमों की कमजोरी? विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों से भविष्य में नियम और सख्त हो सकते हैं.

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