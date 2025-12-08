भारत–रूस संबंधों का नया समीकरण एक नॉस्टैल्जिया नहीं, सख़्त कूटनीति साझेदारी है, जानें क्यों ऐसा मान रहे भू-राजनीतिक विश्लेषक प्रो.ध्रुव कुमार 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
The new equation in India-Russia relations is not nostalgia, but a strong diplomatic partnership. Learn why Scottish geopolitical analyst Prof. Dhruv Kumar believes so.

भारत

भारत–रूस के दोस्ताना रिश्ते मौजूदा वैश्विक हालात इस संबंध को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आए हैं. स्कॉटलैंड में बसे भू-राजनीतिक विश्लेषक प्रो.ध्रुव कुमार के अनुसार व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा को बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच एक लेन-देन आधारित रणनीतिक साझेदारी का संकेत है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 08, 2025, 10:06 AM IST

स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित राजनेता, पूर्व सांसद प्रत्याशी, विख्यात शिक्षाविद और प्रमुख भू‑राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर ध्रुव कुमार तर्क देते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा किसी भावनात्मक पुरानी दोस्ती का विस्तार नहीं, बल्कि बेहतर लेन‑देन वाली कूटनीति का उदाहरण है. यह दौरा दिखाता है कि भारत किस तरह रूस को एक सशख्त रणनीतिक मार्ग के तरफ बढ़ रहा है, जो पुरे वैश्विक विकसित राष्ट्र US UK EU के लिए एक नया अध्याय है, ताकि अविश्वसनीय पश्चिम और लगातार अस्थिर होते चीन–पाकिस्तान गठजोड़ के बीच अपने लिए भारत सुरक्षा कवच तैयार रख सके, जबकि पुतिन भारत का सहारा लेकर अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारना और प्रतिबंधों से जकड़ी युद्ध अर्थव्यवस्था के लिए नया ऑक्सीजन ढूंढना चाहते हैं.​

पुतिन ऐसे समय भारत पहुंच रहे हैं जब यूक्रेन युद्ध चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और यूरोप के साथ रूस के रिश्ते लगभग पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन एशिया– ख़ास तौर पर भारत और चीन– को रियायती तेल बेचकर मॉस्को अब भी बड़ी कमाई कर रहा है. मोदी सरकार के लिए, पश्चिमी राजनयिकों द्वारा यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की खुली आलोचना के ठीक बाद पुतिन की मेजबानी करना यह साफ संकेत है कि भारत अपनी रूस नीति ब्रुसेल्स या वॉशिंगटन की शर्तों पर तय नहीं करेगा, भले ही वह शांति‑वार्ता के ऐसे समाधान का समर्थक हो जो यूक्रेन की संप्रभुता को बचाए रखे और मास्को को पूरी तरह चीन की गोद में न धकेले.​

भू‑राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर ध्रुव कुमार

स्कॉटिश राजनीतिज्ञ ध्रुव कुमार आगे लिखते हैं कि अमेरिकी मोर्चे पर भारत के सामने एक अलग चुनौती खड़ी हो गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय माल पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिए हैं और इसे सीधे तौर पर नई दिल्ली की सस्ती रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता से जोड़ा है, जबकि बंद कमरों में वॉशिंगटन चाहता है कि भारत यूक्रेन संकट के समाधान में साझेदार बना रहे. विरोधाभास यह है कि कभी खुद को भारत का “सच्चा दोस्त” बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब भारत की निर्यात‑निर्भर विकास यात्रा के सबसे बड़े बाहरी बाधक बन गए हैं.​

रक्षा सहयोग इस संबंध का दूसरा मज़बूत स्तंभ है. आत्मनिर्भर भारत और अमेरिकी‑यूरोपीय विकल्पों की तलाश के बावजूद, भारतीय वायु‑रक्षा, बख़्तरबंद दस्तों और नौसेना के कई अहम प्लेटफॉर्म अब भी रूसी मूल के हथियारों और स्पेयर पार्ट्स पर टिके हैं. चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव और पश्चिमी मोर्चे पर हमेशा अस्थिर पाकिस्तान की मौजूदगी के बीच दिल्ली अपने सैन्य ढांचे को दोबारा गढ़ते हुए किसी भी किस्म की क्षमता‑रिक्तता का जोखिम नहीं उठा सकती.​

इसीलिए एस‑400 जैसे सिस्टम की समय पर आपूर्ति, ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजनाओं को पटरी पर रखना और अगली पीढ़ी के सह‑विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना विलासिता नहीं, बल्कि दो परमाणु मोर्चों पर विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता बनाए रखने की अनिवार्यता है. साथ ही, मॉस्को के साथ गहरा होता रक्षा सहयोग बीजिंग की गणना को भी मुश्किल बनाता है; एक ऐसा रूस जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत में हिस्सेदार बना रहे, उसके पूरी तरह चीन‑केंद्रित होने की संभावना कम कर देता है, भले ही मॉस्को–बीजिंग साझेदारी गहरी बनी रहे.​

ध्रुव कुमार के मुताबिक इस समीकरण की तीसरी परत भू‑राजनीतिक बढ़त की है. जैसे‑जैसे यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है और यूरोपीय प्रतिबंध रूस को अपने पारंपरिक बाज़ारों से काट रहे हैं, पुतिन को भारत की ज़रूरत है – ताकि दुनिया को दिखा सकें कि वे पूरी तरह अकेले नहीं हैं और चीन पर अत्यधिक निर्भरता से भी कुछ दूरी बना सकें. दूसरी ओर, भारत ऐसी संरचनात्मक व्यवस्थाएँ चाहता है – मुद्रा निपटान की नई राहें, शिपिंग और बीमा के वैकल्पिक चैनल, और अधिक संतुलित व्यापार टोकरी – जो रूस के साथ रिश्तों को प्रतिबंध‑रोधी बनाएं, लेकिन पश्चिमी द्वितीयक प्रतिबंधों को भी न्यूनतम रखें.​

डोनाल्ड ट्रंप के फिर से व्हाइट हाउस में लौटने और टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के साथ ही नई दिल्ली साफ संकेत दे रही है कि दबाव की भी एक सीमा है; यदि वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स ने ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाया तो भारत के पास यूरेशियन और ब्रिक्स विकल्पों को व्यापक बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है. यह रुख भारत को न तो रूस‑समर्थक बनाता है और न ही पश्चिम‑विरोधी; यह भारत को सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत‑समर्थक बनाता है – एक ऐसा देश जो न रूसी पतन में दिलचस्पी रखता है और न ही ऐसे जमे हुए यूरेशियन युद्ध में जो ऊर्जा और मालभाड़ा बाज़ारों को स्थायी रूप से बिगाड़ दे.​

इसीलिए भारत चुपचाप ऐसी बातचीतों का समर्थन करता है जो स्थिरता वापस ला सकें, बिना मॉस्को को पूरी तरह बीजिंग की परछाईं में धकेले. ध्रुव कुमार के शब्दों में, मोदी‑पुतिन शिखर वार्ता को अनुशासित “हैजिंग” यानी नियंत्रित जोखिम‑प्रबंधन की कवायद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए – भारत न तो पुतिन को पश्चिम पर तरजीह दे रहा है, न ही पश्चिम को रूस पर; भारत बस यह तय कर रहा है कि किसी और के युद्ध में खुद को फंसने नहीं देगा.

