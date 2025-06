जम्मू-कश्मीर के एकमात्र आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मेहराज मलिक ने केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। मलिक द्वारा समर्थन वापस लेने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के पास अपने दम पर बहुमत है.

90 सीटों वाली विधानसभा में एनसी के 42 विधायक और कांग्रेस के छह विधायक हैं. सरकार को पांच निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है.

उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं, डोडा से विधायक मेहराज मलिक, सरकार गठबंधन में एनसी को अपना समर्थन वापस लेता हूं. यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के मेरे लोगों के सर्वोत्तम हित में लिया गया है, जिनका विश्वास और कल्याण हमेशा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.'

I, Mehraj Malik, MLA from Doda, hereby withdraw my support to NC in the government coalition. This decision has been taken in the best interest of my people of Jammu and Kashmir whose trust and welfare will always be my top priority.