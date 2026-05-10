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तमिलनाडु में आज TVK चीफ थलापति विजय के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची जारी हुई!

तमिलनाडु की राजनीति में आज 10 मई को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जब अभिनेता से नेता बने विजय मुख्यमंत्री पद की सुबह 10 बजे शपथ लेंगे. चेन्नई में होने वाले भव्य समारोह पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं. अब चर्चा इस बात की है कि विजय की नई टीम राज्य की राजनीति में क्या नया बदलाव लेकर आएगी.

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ऋतु सिंह

Updated : May 10, 2026, 09:02 AM IST

तमिलनाडु में आज TVK चीफ थलापति विजय के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची जारी हुई!

Thalapathy Vijay's Oath-Taking Ceremony Takes Place Today in Tamil Nadu. (Photo Social Media)

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तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. 'दलपति' विजय, जो स्क्रीन पर धूम मचा रहे थे, अब वास्तविक जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. लेकिन सबकी निगाहें उन करीबी सहयोगियों पर टिकी हैं जो विजय के साथ शपथ लेंगे! वे भाग्यशाली कौन हैं? कांग्रेस की अगली चाल क्या है? पुराने दिग्गज नेताओं के साथ नई कैबिनेट कैसी होगी? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.

टीवीके नेता विजय आज शपथ लेने जा रहे हैं
 
तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है. टीवीके नेता विजय आज (10 मई) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

9 मई की शाम को राज्यपाल को पेश किया था अपना बहुमत
 
इससे पहले, विजय ने कल शाम राज्यपाल भवन में अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और नई सरकार बनाने के अपने अधिकार पर जोर दिया. उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर टीवीके समेत सहयोगी दलों के विधायकों के समर्थन से अपना बहुमत साबित किया है. बताया जा रहा है कि राज्यपाल भवन ने टीवीके पार्टी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कल सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की मंजूरी दे दी है.

पहले चरण में 9 लोग लेंगे शपथ!
 
ऐसा कहा जा रहा है कि पहले चरण में मुख्यमंत्री विजय समेत कुल 9 लोग कल मंत्री पद की शपथ लेंगे. बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं.

कौन ले सकता है आज शपथ?
 
सेंगोत्तैयान (लोक निर्माण), एन. आनंद (नगर प्रशासन), निर्मल कुमार (विद्युत) और अधव अर्जुन (खेल) को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने की संभावना है. बाकी बचे मंत्रियों में राजमोहन, मुस्तफा, अरुण राज और वेंकट रामानन शामिल हैं. खबरों के मुताबिक, कांग्रेस गठबंधन के राजेश कुमार और विश्वनाथ को भी मंत्री पद मिल सकते हैं.
 
विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बिना शर्त समर्थन देने वाली वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और वामपंथी दलों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वे मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे. इन दलों ने सरकार से बाहर रहकर अपना समर्थन जारी रखने का निर्णय लिया है.
 
कांग्रेस, जिसके पांच विधायक हैं, का विजय के मंत्रिमंडल में शामिल होना निश्चित है. हालांकि, पोर्टफोलियो बंटवारे पर बातचीत अभी बाकी होने के कारण, कांग्रेस प्रतिनिधि कल होने वाले प्रारंभिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे. सूत्रों ने बताया कि मंत्री पदों पर अंतिम निर्णय के बाद कांग्रेस विधायक अलग से शपथ लेंगे.

'टीम टीवी के' से बहुत उम्मीदें बांधी है जनता
 
तमिलनाडु की जनता को थलपति विजय के नेतृत्व वाली इस नई 'टीम टीवी के' से बहुत उम्मीदें हैं. अब उत्सुकता इस बात पर टिकी है कि अनुभव और युवा जोश से भरपूर यह संभावित मंत्रिमंडल किस तरह शासन करेगा. कांग्रेस के शामिल होने और विभागों के आवंटन की अंतिम तस्वीर सामने आने के बाद ही तमिलनाडु की राजनीति का यह नया मंचन शुरू होगा. हमें देखना होगा कि राज्य के भविष्य को बदलने की यह नई यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ती है.

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