थलपति विजय की सरकार ने बदला 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' का नाम, अब होगी 'पेरुंथलैवर कामराजर नाश्ता योजना'; कब शुरू हुई थी स्कीम? जानें लाभ

तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' का नाम बदल दिया है. जानिए इस ऐतिहासिक बदलाव की आखिर वजह क्या है और इस स्कीम की शुरुआत कब हुई थी. साथ में, इसके लाभ भी जान लेते हैं.

तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने राज्य की बेहद लोकप्रिय और जनकल्याणकारी 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' के नाम में एक बड़ा बदलाव करते हुए इसे नया स्वरूप प्रदान किया है. सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम स्वतंत्र भारत के महान नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज के शिक्षा सुधारों तथा स्कूली पोषण कार्यक्रमों में दिए गए ऐतिहासिक योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उठाया गया है.

'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' का नाम बदलकर क्या रखा गया?

अब इस प्रमुख योजना को 'पेरुंथलैवर कामराजर नाश्ता योजना' के नाम से जाना जाएगा. इस योजना को चालू करने का भी खास मकसद था. दरअसल, के. कामराज ने साल 1956 में गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने और पढ़ाई छोड़ने की दर पर लगाम लगाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना की नींव रखी थी, जो आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणास्त्रोत बन चुकी है.

कब और कैसे शुरू हुई थी यह स्कीम?

इस योजना का इतिहास तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे से गहराई से जुड़ा हुआ है. वर्ष 1956 में के. कामराज द्वारा शुरू की गई इस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन ने 1982 में इसके दायरे का विस्तार किया था. इसके बाद के दशकों में पूर्व मुख्यमंत्रियों एम. करुणानिधि और जे. जयललिता ने इस योजना के पोषण मानकों और गुणवत्ता में लगातार सुधार किए.

इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल के दौरान 15 जुलाई 2022 को कामराज की जयंती के खास अवसर पर कक्षा एक से पांच तक के नौनिहालों के लिए 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था.

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थलपति विजय सरकार ने क्या-क्या सुधारा?

कांग्रेस के इस दिग्गज और दूरदर्शी नेता के योगदान को एक बार फिर से जनमानस के बीच रेखांकित करने के लिए, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.

इस नए आदेश के तहत केवल योजना का नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि इसके दायरे को भी काफी व्यापक कर दिया गया है. सरकार ने इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए राज्यभर के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक के माध्यमिक छात्रों को भी इसके अंतर्गत शामिल करने का बड़ा ऐलान किया है.

किन्हें मिलेगा 'मुख्यमंत्री नाश्ता योजना' का सीधा लाभ?

योजना के इस नए और बड़े विस्तार से राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 15.14 लाख नए छात्र सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. इसके जुड़ने से अब इस कल्याणकारी योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर करीब 35 लाख तक पहुंच गई है. थलपति विजय सरकार का यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और उनकी शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में एक बेहद सराहनीय पहल साबित हो रहा है.

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