Caste Census: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट के देश में जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है. नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसे 11 साल बाद उनकी पार्टी की मांग को मानने वाला फैसला बता रहे हैं. उधर, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कह दिया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है. उन्होंने इस फैसले को देश में सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए इसका स्वागत किया है. साथ ही यह भी कहा है कि यह तेलंगाना की सोच को राष्ट्रीय मंजूरी मिलने जैसा है. बता दें कि तेलंगाना सरकार अपने यहां जातीय सर्वेक्षण करा चुकी है.

सोशल मीडिया पर लिखा पीएम मोदी को धन्यवाद

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी का आभार जताया. उन्होंने लिखा,'तेलंगाना आज जो करता है, भारत कल वो करता है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जाति जनगणना की वर्षों पुरानी मांग को स्वीकार किया. यह डेटा आधारित शासन और सामाजिक न्याय की जीत है.'

Based on the vision and direction of

Shri @RahulGandhi Ji who first demanded a nation-wide Caste Census during his historic #BharatJodoYatra Telangana is the first State to conduct caste survey last year.



This was the first in Independent #India, the last one being in 1931 by… pic.twitter.com/7dNABdwqM7